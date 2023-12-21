Как мы знаем, спутниковую группировку в интересах Минобороны увеличивают регулярно.

Уходящий 2023 год стал не только годом тотального перевода российской оборонной промышленности на военные рельсы, но и годом активного сокращения отставания в плане количества и качества спутников, необходимых для обеспечения стоящих перед ВС РФ задач. С военного космодрома «Плесецк» регулярно осуществляются запуски ракет-носителей «Союз» со спутниками в интересах Минобороны, и вот, сегодня был осуществлён очередной такой запуск — скорее всего, последний в этом году.

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Согласно комментарию Минобороны, запуск и выведение спутника на расчётную орбиту прошли согласно плану: сейчас аппарат уже находится под управлением наземных средств космических войск ВКС России.

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В подробности того, что это был за спутник и какие задачи будет выполнять, естественно, оборонное ведомство не вдаётся. Очевидно одно: перед российской космической отраслью стоят наполеоновские планы: нужно нарастить группировку спутников в интересах Минобороны, а также наконец-то осуществлять проект «Сфера», представляющий собой аналог Starlink от американской компании SpaceX.