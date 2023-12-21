Идея не нова: с 2014 года эти фантазии в Киеве озвучиваются регулярно.

Казалось бы, в сложившейся ситуации, когда уже даже самым прожжённым болельщикам за Украину в лице целого ряда западных СМИ, предельно понятно, чем закончится текущий вооружённый конфликт между ВСУ и ВС РФ, последний, кому следовало бы вообще хоть что-то произносить на тему боевых действий — это министр обороны Украины. Но поскольку удерживать моральный дух в обществе от полного коллапса хоть как-то нужно, в Киеве не придумали ничего лучше, как включить старую заезженную пластинку про «возвращение» Крыма.

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Так, сегодня глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров в ходе интервью немецкому таблоиду Bild заявил, что Крымский полуостров является «стратегической целью» для Украины, и что он «на сто процентов» уверен в том, что установление контроля над ним произойдёт уже в следующем году.

Ничего нового в или свежего в комментарии Умерова, естественно, нет: разговоры про «возвращение» Крыма в Киеве на полном серьёзе ведут с самого момента его присоединения к России в марте 2014 года. Вообще, фантазии о «границах 1991 года» сейчас, совместно со сказкой про «победу под Киевом», которая на самом-то деле была отводом российских войск в рамках стамбульских договорённостей в марте—апреле 2022 года, сейчас являются двумя стержнями, на которых в принципе держится действующая украинская власть. Поэтому вполне естественно, что повторять эти тезисы там будут до конца.

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Работают ли эти заявления ещё хоть на кого-то в украинском обществе, которое потихоньку, но всё-таки начинает понимать, к чему всё идёт, впрочем, на данном этапе — ключевой вопрос. В конце концов, надо понимать, что прежде чем говорить о «возвращении» Крыма, надо сначала пройти несколько эшелонированных линий обороны ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях, а с этой задачей, как мы помним по летнему «контрнаступлению», ВСУ не справились, застряв задолго до первой линии российской обороны.