В США соревнование, кто сделает больше диаметрально противоположных реальности заявлений?

Прямо-таки череда пресс-конференций у политических деятелей, прямо или косвенно ввязанных в конфликт на Украине. Сегодня высказаться на тему боевых действий в этой восточноевропейской стране решил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Естественно, в свойственной действующей американской власти сказочной форме, нацеленной на то, чтобы поддерживать иллюзорное общественное мнение касательно возможностей США продолжать оказывать влияние на события в мире.

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Итак, во-первых, по мнению Блинкена, российскому президенту Владимиру Путину уже не удалось добиться «основной цели», коей госсекретарь США видит «стирание Украины с лица земли и её поглощение в состав России». Во-вторых, Блинкен заявил, что Россия за время ведения боевых действий на Украине ослабла в военном, экономическом и дипломатическом плане.

Как отметил Блинкен, США будут продолжать оказывать поддержку Украине, однако «волшебный горшочек» с деньгами у Вашингтона отсутствует, а ранее выделенные средства уже на излёте. Кроме того, по словам госсекретаря США, американский план не подразумевает выделения Украине средств в прежнем объёме.

Во всех подобных заявлениях нас постоянно удивляет то, что американские политические деятели способны удалённо читать мысли президента России и «скачивать» информацию о планах Москвы относительно Украины. Путин всегда упорно отмечал, что никакого плана по захвату Украины у ВС РФ не было и нет: была лишь попытка добиться выполнения взятых Украиной на себя обязательств, переросшая в демилитаризацию методом физического уничтожения после того как стало понятно, что никакие договоры с Киевом не стоят потраченного на них времени в силу отсутствия у последнего суверенитета.

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Что до экономического, дипломатического и военного ослабления, то 3,5-процентный рост российского ВВП на фоне его падения или стагнации у всех «союзников» США, активное участие РФ в событиях на Ближнем Востоке, в Африке и выстраивание сотрудничества с Латинской Америкой и Азией, не говоря уже о многократном росте выпуска военной продукции вкупе с получением бесценного боевого опыта с этим заявлением госсекретаря США явно не согласны. Понятно, что в США слишком далеко зашли в своей риторике и теперь не могут признать, что просчитались и сделали только хуже самим себе, потому что в таком случае встанет вопрос об их профпригодности и намеренном подрыве собственных государственных интересов, а это уже серьёзная статья.