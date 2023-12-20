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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский генерал призвал Украину усиливать мобилизацию и брать пример с Германии образца 1944 года
Но ведь все знают, что Германия образца 1944 года потом превратилась в Германию образца 9 мая 1945 года. Это что, тонкий намёк?

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Сейчас в неоконсервативных поразивших основные структуры власти на Западе кругах настоящая паника: украинский проект схлопывается, а чтобы держать его на плаву, требуется тратить непомерные деньги, согласовывать выделение которых в США и ЕС отказываются. На фоне всего происходящего множатся полные отчаяния заявления, подобные тем, на которые сегодня расщедрился экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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Бывший военачальник не скрывает своих симпатий по отношению к Украине, вот только выражаются эти симпатии почему-то не в желании на любых условиях прекратить кровопролитие и сохранить украинскую государственность хотя бы в какой-то форме, а наоборот — в желании загнать под ружьё всё больше украинских граждан, причём уже обоих биологических полов.

Так, по словам Ходжеса, Украине необходимо «улучшить» работы системы призыва в вооружённые силы. Под «улучшением» генерал понимает, по сути, привлечение к службе тех мужчин и, на минуточку, женщин, которые сейчас «слоняются» по Украине, а также пребывают в европейских государствах — Германии, Польше, Румынии и так далее. По мнению Ходжеса, тысячи соответствующих физическим требованиям мужчин призывного возраста осели в Европе.

Но наиболее любопытным звучит рекомендация экс-главкома армии США в Европе относительно того, что Украине следует перенять опыт Германии образца 1944 года. То есть, нарастить внутреннее производство вооружений. По словам Ходжеса, Германия в 1944 году вышла на рекордные показатели выпуска самолётов, находясь при этом под бомбардировками союзной авиации. Дескать, если Германия сумела, то и Украина при желании может сдюжить, тем более что там уже якобы этому делу способствуют западные оборонные концерны.

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Хотя статистически Ходжес прав, но он почему-то забыл, что Германию описанный им рост производства самолётов не спас, и государство образца 1944 года очень скоро превратилось в Германию образца 9 мая 1945 года. Воспринимать это как тонкий намёк на толстые обстоятельства мы, конечно, не будем.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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