Проще говоря, президент Украины недоволен тем, что НАТО не приняло Украину в свой состав и не вступило напрямую в конфликт с ВС РФ.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО продолжаются уже без малого 16 лет. С тех пор Киев своим отказом понимать объективную действительность своего географического положения довёл ситуацию до вооружённого конфликта с Россией, итогом которого уже стала безвозвратная утрата не только Крыма, но ещё и Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, и дальше, возможно, уже других территорий. Тем не менее, несмотря на всё происходящее, киевское руководство от своих утопических целей не отказывается и сильно огорчается из-за того, что страна всё ещё не в Североатлантическом альянсе.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей крупной пресс-конференции заявил, что несмотря на все звучащие на Западе заявления о «будущем Украины в НАТО», на самом деле страну никто в альянс не приглашает. Подаваемые Киеву сигналы Зеленский назвал «бредом» и «чем-то неконкретным».

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Не берёмся судить, но, похоже, Зеленский начал понимать, что Украина — это просто актив, инструмент в руках коллективного Запада. А инструменты нужны, чтобы их использовать, а не ценой собственных жизней и экономик ввязываться в защиту их якобы интересов.