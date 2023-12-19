Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу рассказал, сколько военной техники Украина получила от стран Запада
Вот вам и конфликт сверхдержав. К сожалению, в случае с США — чужими руками, а в случае России — своими.

реклама

Часто в комментариях под нашими редакционными (да и блогерскими тоже) новостями на тему боевых действий на Украине от провокаторов всплывают вопросы в духе «Почему так долго?». Ехидно могут вспомнить про беспрецедентную помощь Украине со стороны объединённого Запада, не понимая при этом, что масштаб вовлечённости Запада в этот конфликт и правда запредельный. Сегодня «в цифрах» о масштабах снабжения Киева со стороны Вашингтона и его ближайших сателлитов рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

реклама

Согласно сведениям Минобороны России, с момента начала специальной военной операции Украину профинансировали на $203 миллиарда, что превышает не просто госбюджет страны, но и даже её ВВП. Украину Шойгу назвал страной-банкротом, поскольку значительная часть «помощи», по сути, является кредитами, которые Киеву как-то придётся отдавать.

Теперь самое интересное. По словам Шойгу, в поддержку Украины высказались 54 государства, из которых 15 занимаются поставками военной техники, боеприпасов и других вооружений. Всего на сегодняшний день в распоряжение ВСУ были переданы 5 220 танков и других бронированных машин, более трёх тысяч артиллерийских систем, 115 самолётов и вертолётов, а также 23 000 беспилотных летательных аппаратов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дополнительно Шойгу отметил, что кадровые военные стран НАТО напрямую участвуют в текущем вооружённом конфликте, осуществляя управление западными системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Вдобавок на ВСУ работают 410 натовских спутников, а западные военнослужащие занимаются подготовкой и обучением украинских солдат.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны цифры потерь ВСУ в технике в ходе «контрнаступления» в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
17
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
2
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
43
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
17
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
22
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
16
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
57
Какие игры мы ждем в 2024 году
9
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
5

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
18:19
Зачем тогда жаловался, что тебе не хватает?
На улицах Львова мужчинам и женщинам начали предлагать службу по контракту в ВСУ
マキシム モスリン
18:19
А что за проц такой 1660 ddr5
Тестирование процессора core i5-12400 vs 1660 ddr5 в играх и в игровых бенчмарках
Truth Sееker
18:16
Как я понимаю, для тебя это "аргумент", тогда соболезную
На улицах Львова мужчинам и женщинам начали предлагать службу по контракту в ВСУ
Umid Xaydarov
18:16
так киев за 3 дня твои хозяива ещё задолго до сво придумали. причум тут рф?
Шойгу назвал ВС РФ самой подготовленной и боеспособной армией в мире
Truth Sееker
18:14
С чего это, я же выше писал, что РФ потеряла больше бронетехники чем Украина, следовательно и человеческих потерь больше. ЗЫ. В любом случае, если брать абсолютные цифры, считаю у обеих сторон потери ...
Шойгу назвал ВС РФ самой подготовленной и боеспособной армией в мире
VRoman
18:12
Что-то ты загнул с ценой батарей. Таких цен уже лет 10 не было. Даже у Тройки Теслы с жирным аккумулятором замена не превышает 30% цены новой Теслы. У гибрида Prius вообще 5-10%
Только после 90000 км электромобиль становится экологичнее обычного авто
Kira625
18:11
О, ещё один прозрел. И чем дальше, тем таких будет становиться больше. Очень интересно будет посмотреть на переобувание Шольца.
Президент Чехии: В 2024 году Путин минуя мнение Европы, будет договариваться о судьбе Украины с США
Иван Горыныч
18:09
Я вот сидя в Севастополе и глядя на останки штаба и флагмана с некоторых пор начал сомневаться геополитическим вызовам солнцеликого не говоря о пустующих уютных бухтах и это далеко не нато.🤣🤣🤣🤣🤣...
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
Олесь Кука
18:08
В "некоторой степени компрессия" этим и заканчиваются твои познания. Ты даже физики процесса не понимаешь. Иди за аудиофильскими подставками под аудифильские провода
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Михаил Barash Андреев
18:07
То есть, потери у ВСУ всё-таки огромные, а у ВС РФ на порядок меньше, я тебя правильно понимаю? Поэтому ничего у ВСУ и не получается? Надо всё-таки писать не от балды, а хотя бы минимально связанные ...
Шойгу назвал ВС РФ самой подготовленной и боеспособной армией в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем