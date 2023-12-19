Вот вам и конфликт сверхдержав. К сожалению, в случае с США — чужими руками, а в случае России — своими.

Часто в комментариях под нашими редакционными (да и блогерскими тоже) новостями на тему боевых действий на Украине от провокаторов всплывают вопросы в духе «Почему так долго?». Ехидно могут вспомнить про беспрецедентную помощь Украине со стороны объединённого Запада, не понимая при этом, что масштаб вовлечённости Запада в этот конфликт и правда запредельный. Сегодня «в цифрах» о масштабах снабжения Киева со стороны Вашингтона и его ближайших сателлитов рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

реклама

Согласно сведениям Минобороны России, с момента начала специальной военной операции Украину профинансировали на $203 миллиарда, что превышает не просто госбюджет страны, но и даже её ВВП. Украину Шойгу назвал страной-банкротом, поскольку значительная часть «помощи», по сути, является кредитами, которые Киеву как-то придётся отдавать.

Теперь самое интересное. По словам Шойгу, в поддержку Украины высказались 54 государства, из которых 15 занимаются поставками военной техники, боеприпасов и других вооружений. Всего на сегодняшний день в распоряжение ВСУ были переданы 5 220 танков и других бронированных машин, более трёх тысяч артиллерийских систем, 115 самолётов и вертолётов, а также 23 000 беспилотных летательных аппаратов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дополнительно Шойгу отметил, что кадровые военные стран НАТО напрямую участвуют в текущем вооружённом конфликте, осуществляя управление западными системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Вдобавок на ВСУ работают 410 натовских спутников, а западные военнослужащие занимаются подготовкой и обучением украинских солдат.