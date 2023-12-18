Это делать в любом случае придётся. Но только после отодвигания линии боевого соприкосновения на сотни километров от стройплощадки.

В начале лета этого года произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. Техногенная катастрофа, причиной которой стало ослабление плотины в результате ударов по ней средствами поражения со стороны ВСУ, практически полностью разрушилась, и теперь перед российским руководством стоит задача её восстановления. Понятное дело, что до тех пор, пока конфликт продолжается или пока линия боевого соприкосновения не будет отодвинута на несколько сотен километров от места восстановления плотины, никакой речи о данном процессе и быть не может. Тем не менее, руководство Херсонской области уже потихоньку оценивает возможность восстановления гидротехнического сооружения.

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По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в архивах московских институтов сохранилась большая часть проектной документации на дамбу Каховской ГЭС, и её можно использовать в качестве основы для будущего проекта. Естественно, добавил Сальдо, плотина будет восстанавливаться уже с учётом всех современных условий, технологий и потребностей. Учитывая огромный технологический рывок, совершённый с момента возведения оригинальной плотины Каховской ГЭС, убеждён Сальдо, восстановить сооружение можно будет быстрее, чем строилась изначальная дамба.

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Необходимо понимать, что восстанавливать Каховскую ГЭС в любом случае придётся: образованное ею водохранилище использовалось не только и не столько как водозабор для городских нужд и даже не столько как способ выработки электроэнергии, сколько как искусственный водоём для нужд сельского хозяйства как в самой Херсонской области, так и на Крымском полуострове, куда из Каховского водохранилища отходит Северо-Крымский канал.