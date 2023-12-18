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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили о снижении масштаба операций из-за острого дефицита артиллерийских снарядов
Опять разгоняется идея того, что поражение ВСУ было допущено не благодаря профессионализму ВС РФ, а при попустительстве Запада.

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Западная пресса продолжает изо всех сил переформатировать общественное сознание в своих государствах относительно конфликта на Украине. Если раньше американские и европейские СМИ вешали своим читателям, зрителям и слушателям на уши килограммы лапши посредством заявлений о «некомпетентности» ВС РФ и того, что Украина находится в шаге от победы и возвращения в «границы 1991 года», то теперь повторять подобные небылицы уже невозможно — в них не верят даже самые прожжённые оптимисты.

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Как следствие, сейчас в западных СМИ активно культивируется новая версия: ВСУ терпит поражение, но не потому, что ВС РФ перемололи весь украинский потенциал вместе со всем тем беспрецедентным количеством переданного Киеву оружия из США, Германии, Франции, Британии и других западных стран, а потому, что этого количества оказалось мало и нужно больше.

Так, сегодня агентство Reuters опубликовало статью, в которой содержатся отрывки с удивительно откровенным интервью генерала ВСУ Александра Тарнавского. По словам военачальника, сейчас по всей линии боевого соприкосновения у ВСУ наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, особенно советского образца — калибра 122 мм и 152 мм.

По словам Тарнавского, дефицит снарядов представляет собой «очень большую проблему», а сокращение западной военной поддержки неизбежно отражается на положении дел на линии боевого соприкосновения. До такой степени, что ВСУ не хватает аммуниции для выполнения задач с учётом текущих потребностей вооружённых сил. Как итог, заявил генерал, ВСУ перенаправляют то, что есть, меняют планы и задачи и сокращают масштабы операций.

Также Тарнавский признал, что на «некоторых участках» линии боевого соприкосновения ВСУ переходят к обороне, а на других продолжает наступательные действия. Затронул военачальник и тему нехватки личного состава, признав, что средний боец в ВСУ сегодня уже «не так свеж».

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К сожалению, пока что украинские политики и военачальники даже не намекают на единственно верный в сложившихся условиях выбор: прекращение сопротивления на любых условиях, которые пока ещё можно хоть как-то оговорить с российской стороной. Потому что чем дальше, тем меньше пунктов, по которым в принципе можно будет начинать диалог.

#россия #украина #политика #боевые действия
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