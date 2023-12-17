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Редакция
События в мире Михаил Андреев
NYT: западные компании потеряли $103 млрд в результате ухода с российского рынка
Одни скажут, что это много, другие, что это совокупный госбюджет нескольких европейских стран.

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В результате случившегося весной 2022 года массового «исхода» западных компаний из России их потери в денежном эквиваленте составили свыше $103 миллиардов. Об этом пишет газета The New York Times в сегодняшнем материале относительно экономического противостояния между Западом и Россией.

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Согласно комментарию издания, западные компании понесли потери, тогда как российское руководство смогло перевернуть сложившуюся ситуацию, превратив западное, по сути, эмбарго, в позитивную плоскость. В The New York Times отмечается, что в России после исхода западных фирм стали как грибы после дождя появляться их отечественные копии, в результате чего общество почти не почувствовало изменений.

Если верить оглашённой российским руководством статистике, Россия от ухода западных компаний потеряла порядка $50 миллиардов, но впоследствии смогла их компенсировать. А вот смогут ли свои потери возместить ушедшие с российского рынка компании — вопрос открытый и, возможно, даже риторический.

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Необходимо помнить, что большая часть западных фирм в России всё-таки осталась. Кто поумнее, тот в принципе никуда не уходил, кто не просто умён, а ещё и хитёр, тот немножко поменял вывеску, продолжив вести деятельность. Третьи передали управление своими российскими активами местным руководителям, прекрасно понимая, что как только горячая фаза конфликта закончится, нужно будет возвращаться обратно. Причём нужно это будет именно этим компаниям.

#россия #финансы #санкции #экономика
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