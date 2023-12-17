Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине утвердили систему военного образования по стандартам НАТО
Очень хорошо. Что собой представляет это «образование», мы увидели минувшим летом.

реклама

Последние девять лет НАТО усиленно осваивало (и продолжает осваивать) территорию Украины в военном плане: проводило многочисленные учения, с каждым годом всё более и более масштабные и наглые, занималось обучением украинской армии, которая, по сути, является прокси-армией НАТО, а также усердно снабжало Украину системами вооружений и боеприпасами, что было возведено в абсолют после начавшейся 24 февраля 2022 года вызванной всеми вышеуказанными действиями российской специальной военной операции.

реклама

Итоги работы натовских инструкторов неутешительные: ВС РФ мыслят стратегически и обладают заведомо большими ресурсами, и никакое чудо-обучение с чудо-оружием это скомпенсировать, не говоря уже о достижении превосходства, не в состоянии. Тем не менее, вера в непоколебимость и силу Североатлантического альянса в Киеве не угасает. Более того, мышление украинского руководства всё глубже уходит в плоскость фантазий, поэтому сегодня первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о том, чтобы внедрить в стране натовскую систему управления военным образованием.

Идея заключается в том, чтобы Украина переняла «западную модель лидерства», а также была полностью совместима со стандартами Североатлантического альянса согласно его основной модели полной взаимозаменяемости вооружённых сил стран-участников данного военного блока. Соответствующая стратегия была подписана сегодня министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проблема заключается в том, что на Украине наблюдается конфликт двух военных школ: российской/советской и западной. Эти школы по-разному подходят к вооружённым конфликтам и требуют от личного состава во многом разные качества. А когда модель управления военной машиной полностью разнится с вековыми традициями, то ничего хорошего из этого выйти в принципе не может. Что мы, собственно, и наблюдаем вот уже без малого два года.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Верховной раде заявили о возведении трёх линий фортификаций для перехода к обороне
Путин: США придётся считаться с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
86
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
4
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
23
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
14
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
10

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
19:37
Всë работает, спокойно до сих пор покупаю игры за рубли!
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
Bearcub
19:37
Такие комментарии напоминают - я бежала за вами 3 дня чтобы сказать как вы мне безразличны.
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
Адри Купри
19:37
А так самый нормальный вариант пополнения это через платиру или фанпей, но на фанпей цены ниже. Я пополняю Российский стим путем продажи какого ни будь дешевого скина из Дота2 (можна и КС2) продавцу, ...
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
Апшеронский скакел
19:37
А зачем казахстанская карта, когда можно киви спокойно пополнять кошелëк стима?
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
Адри Купри
19:33
Пиратство в нынешних условиях это нормально, не переплачивать же перекупам втридорога.
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
Апшеронский скакел
19:30
Обычно хохла хлебом не корми, дай чужие бабки посчитать
Welt: ЕС может "перенасытить" Украину российскими активами на миллиарды евро, но боится последствий
22870
19:26
А где новость о прорыве "картона"? Не кордона, а "картона", как символа проходимости незащищенных участков государственной границы. p.s. Следует срочно вернуться к вопросу "убить их всех"
В Сети набрало огромную популярность видео с застрявшей в грязи западной бронетехникой ВСУ
Михаил Barash Андреев
19:21
С Байденом так-то никто считаться и не собирается - это абсолютно бессмысленно. Поэтому и придётся ждать новую администрацию США.
Путин: США придётся считаться с Россией
Spike Rus
19:15
Турецкие яйца. П-3-Ц, у турок выходит яйца есть, и причем в достатке, а у России получается что яиц нет. Звучит как то грубовато но, может яйца стоит заменить на другое слово. Этак такими темпами ско...
Патрушев: турецкие яйца без пошлины поступят в Россию через 2-3 недели
ЧatoБoт
19:13
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем