Очень хорошо. Что собой представляет это «образование», мы увидели минувшим летом.

Последние девять лет НАТО усиленно осваивало (и продолжает осваивать) территорию Украины в военном плане: проводило многочисленные учения, с каждым годом всё более и более масштабные и наглые, занималось обучением украинской армии, которая, по сути, является прокси-армией НАТО, а также усердно снабжало Украину системами вооружений и боеприпасами, что было возведено в абсолют после начавшейся 24 февраля 2022 года вызванной всеми вышеуказанными действиями российской специальной военной операции.

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Итоги работы натовских инструкторов неутешительные: ВС РФ мыслят стратегически и обладают заведомо большими ресурсами, и никакое чудо-обучение с чудо-оружием это скомпенсировать, не говоря уже о достижении превосходства, не в состоянии. Тем не менее, вера в непоколебимость и силу Североатлантического альянса в Киеве не угасает. Более того, мышление украинского руководства всё глубже уходит в плоскость фантазий, поэтому сегодня первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о том, чтобы внедрить в стране натовскую систему управления военным образованием.

Идея заключается в том, чтобы Украина переняла «западную модель лидерства», а также была полностью совместима со стандартами Североатлантического альянса согласно его основной модели полной взаимозаменяемости вооружённых сил стран-участников данного военного блока. Соответствующая стратегия была подписана сегодня министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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Проблема заключается в том, что на Украине наблюдается конфликт двух военных школ: российской/советской и западной. Эти школы по-разному подходят к вооружённым конфликтам и требуют от личного состава во многом разные качества. А когда модель управления военной машиной полностью разнится с вековыми традициями, то ничего хорошего из этого выйти в принципе не может. Что мы, собственно, и наблюдаем вот уже без малого два года.