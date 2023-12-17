Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: США придётся считаться с Россией
По-другому и быть не должно.

реклама

После распада Советского Союза в 1991 году США стали безоговорочным единоличным центром силы в мире. Продолжалось это положение дел порядка 18 лет, затем и Россия стала восстанавливать свой статус, и Китай подтянулся, на сегодняшний день уже обогнав Град на холме в плане ВВП по паритету покупательной способности, и в десятки раз превосходя Штаты по реальному сектору экономики, да и в целом на планете образовалось много крупных игроков, которые справедливо желают иметь голос в глобальном мире, определяя вектор его движения и развития.

реклама

Тем не менее, политические элиты в Вашингтоне словно пребывают в пузыре и не видят стремительных изменений в мире, продолжая мнить себя единственным центром силы на планете. Реальность, к сожалению для США и к счастью для всех остальных, уже давно не такая, и за океаном придётся этот факт признать. В частности, Вашингтон должен понять, что ему придётся вновь считаться с Москвой как минимум по ключевым вопросам международных отношений.

Так, журналист Павел Зарубин поинтересовался у президента России Владимира Путина, как Москва и Вашингтон могут находить точки соприкосновения, когда «со всех сторон обвинения». На этот вопрос глава государства ответил, что «эти точки соприкосновения им [американцам — прим. ред.] с нами придётся находить. Потому что им придётся с нами считаться».

Очевидно, что уверенность Путину придаёт и тот факт, что Россия не просто выдержала беспрецедентный по своему масштабу санкционный удар, но и наблюдает экономический рост, в то время как те, кто этот санкционный удар наносили, в лучшем случае находятся в технической рецессии, и то, что положение дел в зоне специальной военной операции сейчас уверенно движется в сторону выполнения поставленных перед ней задач.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Понятно, что вести с Россией диалог придётся, но что-то нам подсказывает, что действующая администрация США на это уже неспособна чисто из пропагандистских и политических соображений. Так что диалог если и будет возможен, то только по итогам смены действующей администрации Белого дома на какую-то хотя бы минимально вменяемую.

#россия #сша #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Киеве заявили об использовании плана «Б», если Запад не выдаст Украине деньги
В Верховной раде заявили о возведении трёх линий фортификаций для перехода к обороне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
83
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
4
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
21
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
11
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
10

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
17:58
14 декабря 3-ри «Кинжала» уничтожили батарею ЗРК США «Patriot PAC-3» переданную ВСУ – Германией, под Житомиром: с машинами управления, 5-ю пусковыми установками, РЛС обнаружения целей и их сопровожден...
Съезд партии «ЕР» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Михаил Леонтьев
17:57
РФ не хочет развивать обработку алмазов( и не только алмазов) по той причине что владельцы добывающих корпораций думают "на мой век хватит, а дальше все равно". Ибо развитие требует инвестиций, обучен...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Алексей Сизиков
17:57
emmc память, понятно, расходимся
Lichee Pad Max 4A — новый планшет 2-в-1, который можно использовать в качестве альтернативы ноутбуку
ЧatoБoт
17:55
Некроинцi, усi в окопы!
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
Джон Сильвер
17:54
Практически уничтожили, но есть нюанс..
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
ЧatoБoт
17:51
Некроина минирует, а бедолагам из НАТО приходится заниматься разминированием. Чудесно просто. А уж как они благодарны-то за это галушкиному каганату, не передать словами.
Страны НАТО вскоре подпишут соглашение о разминировании Чёрного моря
ЧatoБoт
17:48
Не иначе как Сеньку Яйценюха тайно привезли в Некроину для создания сей фортеции.
В Верховной раде заявили о возведении трёх линий фортификаций для перехода к обороне
Alexander Kulakov
17:41
Главное что бы мозгов хватило, назваться тёcлой и сделать то, что Тесла сделал, две разные вещи.
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
-=metallist=-
17:41
10-ть тысяч компьютеров и более 4-х тысяч серверов компании «Киевстар» уничтожены в результате кибератаки хакерской группы «Солнцепек».
Крупнейший мобильный оператор Украины отключил миллионы пользователей после кибератаки
Ловкий сержант Sitronix
17:41
Позорище и преступный ебанизм.
В Киеве заявили об использовании плана «Б», если Запад не выдаст Украине деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем