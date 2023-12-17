По-другому и быть не должно.

После распада Советского Союза в 1991 году США стали безоговорочным единоличным центром силы в мире. Продолжалось это положение дел порядка 18 лет, затем и Россия стала восстанавливать свой статус, и Китай подтянулся, на сегодняшний день уже обогнав Град на холме в плане ВВП по паритету покупательной способности, и в десятки раз превосходя Штаты по реальному сектору экономики, да и в целом на планете образовалось много крупных игроков, которые справедливо желают иметь голос в глобальном мире, определяя вектор его движения и развития.

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Тем не менее, политические элиты в Вашингтоне словно пребывают в пузыре и не видят стремительных изменений в мире, продолжая мнить себя единственным центром силы на планете. Реальность, к сожалению для США и к счастью для всех остальных, уже давно не такая, и за океаном придётся этот факт признать. В частности, Вашингтон должен понять, что ему придётся вновь считаться с Москвой как минимум по ключевым вопросам международных отношений.

Так, журналист Павел Зарубин поинтересовался у президента России Владимира Путина, как Москва и Вашингтон могут находить точки соприкосновения, когда «со всех сторон обвинения». На этот вопрос глава государства ответил, что «эти точки соприкосновения им [американцам — прим. ред.] с нами придётся находить. Потому что им придётся с нами считаться».

Очевидно, что уверенность Путину придаёт и тот факт, что Россия не просто выдержала беспрецедентный по своему масштабу санкционный удар, но и наблюдает экономический рост, в то время как те, кто этот санкционный удар наносили, в лучшем случае находятся в технической рецессии, и то, что положение дел в зоне специальной военной операции сейчас уверенно движется в сторону выполнения поставленных перед ней задач.

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Понятно, что вести с Россией диалог придётся, но что-то нам подсказывает, что действующая администрация США на это уже неспособна чисто из пропагандистских и политических соображений. Так что диалог если и будет возможен, то только по итогам смены действующей администрации Белого дома на какую-то хотя бы минимально вменяемую.