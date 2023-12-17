Нескромный вопрос: а почему план «Б» — не план «А», а план «Б»?

Будучи наполовину зависимой от Запада в деле финансирования государственного бюджета и почти на 100 % в деле обеспечения потребностей в военной технике и боеприпасов, Украина в лице её руководства разумом прекрасно понимает, что случится, если ни США, ни Евросоюз так и не смогут согласовать финансовую «помощь» на сумму в $61 млрд и €50 млрд соответственно.

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Оказывается, на этот случай в Киеве даже есть план «Б», о возможном переходе к которому сегодня заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. По словам чиновника, план «Б» придётся применять в том случае, если финансовая помощь Украине не будет согласована и передана в уже в первые дни нового года.

В детали плана «Б» господин Устенко вдаваться не стал, отметив лишь, что он «многоуровневый» и на первом этапе подразумевает заимствование «капиталов» на внутреннем рынке. В Киеве при этом осознают, что это создаст «напряжение» в министерстве финансов (видимо, Устенко имел в виду украинское общество), но позволит свести концы с концами в течение января.

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Честно говоря, в данной ситуации главный вопрос вызывает сам факт того, что Украина, ничего и никого не стесняясь, воспринимает использование собственных экономических возможностей лишь как план «Б». Почему он не является планом «А», и почему в результате его провала функционеры государства бегают по западным странам, выбивая из них деньги методом давления на жалость, даже не рассматривая идею признания сложившихся реалий, сейчас наиболее животрепещущий вопрос. Оказывать сопротивление исключительно за чужой счёт, заведомо понимая, какой будет исход, — неправильно со всех точек зрения.