За два часа были уничтожены 26 беспилотников.

Поскольку возможности Украины в деле производства беспилотников или их получения от западных спонсоров сильно ограничены, позволить себе массированные удары с их использованием ВСУ могут, к счастью, не так часто, как им бы хотелось. Поэтому БПЛА накапливаются, и как только набирается их определённая критическая масса, то они запускаются по объектам, воспринимаемым украинскими войсками как военные цели.

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Сегодня вечером неспокойно было в небе над Крымским полуостровом. Как сообщило Минобороны России, атака беспилотниками со стороны Украины продолжалась в течение двух часов — с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Система противовоздушной обороны, как сообщается, отработала на сто процентов: перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов.

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Примечательно, что в сводке отсутствует информация о беспилотниках, которые удалось именно подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы, и данное обстоятельство вызывает вопросы. Не исключено, что в направлении Крыма запускались беспилотники, на которые система радиоэлектронного подавления по какой-то причине не подействовала.