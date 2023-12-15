То есть, все цели спецоперации в российском политическом и военном руководстве планируют осуществить в 2024-м? Или что это значит?

Годы вооружённого конфликта между Россией и Украиной идут, а в Киеве разумом всё также понимают только то, что выйти победителями из сложившейся ситуации могут только при чудесном стечении обстоятельств. Никаких единственно верных выводов из положения дел в Киеве пока не делают, продолжаясь надеяться либо на прямое вписывание НАТО в конфликт, либо на то, что Россия «перегреется». Казалось бы, уже и генсек НАТО, увидев, что произошло на Украине, отверг любые идеи горячих голов о столкновении Североатлантического альянса с вооружёнными силами России, и никакого «перегрева» в самой России нет, но мечты остаются, и ими поделился начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По мнению военачальника, Россия не планирует продолжать вести боевые действия в 2025 году. В представлении Буданова, для РФ проведение военной операции обходится очень дорого, и ресурсы у государства якобы заканчиваются. Согласно имеющимся у ГУР МО Украины сведениям, план ведения конфликта в России заложен до конца 2024 года. Впрочем, Буданов всё же допускает, что если к концу следующего года изменений на линии боевого соприкосновения не произойдёт (имеется в виду в пользу России), то в Москве этот план скорректируют.

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Откуда Буданов в принципе может знать, какие планы имеются у российского политического и военного руководства, вопрос открытый. Учитывая все комментарии, которые дали уже, пожалуй, все российские чиновники высшего уровня, специальная военная операция на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные перед ней цели не будут выполнены. А это означает только два варианта: либо военным путём, и в таком случае конфликт будет продолжаться не год, а столько, сколько потребуется, либо дипломатическим. Во втором случае Киеву нужно будет наконец-то взяться за голову и признать объективную действительность вкупе с принятием всех российских требований. Они не запредельные и вполне выполнимые, но каждый день промедления ослабляет переговорную позицию Киева, и это функционерам в украинской столице надо начать понимать.