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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что перед США встанет выбор: либо поставки оружия Киеву, либо собственная боеготовность
Но ведь Джо Байден уверен, что США могут обеспечивать и себя, и сразу два крупных конфликта одновременно. Не огорчали бы президента так сильно.

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Конфликт на Украине развеял многие иллюзии, созданные Голливудом и возглавленными США конфликтами низкой интенсивности на Ближнем Востоке, относительно современных боевых действий. Выяснилось, что когда речь заходит о конфликте, участниками которого являются примерно равные по техническим возможностям стороны (при этом опустим, каким образом и за чей счёт Украине обеспечивается эта «равность»), то всё резко становится крайне неоднозначно и сводится в конфликт на истощение, победу в котором одерживает более мощная экономика в целом и и самодостаточная военная промышленность в частности.

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Попутно выяснилось, что российская военная промышленность превосходит совокупную западную, из-за чего способность США и Евросоюза оказывать Киеву военную «помощь» стремительно сокращается. Всё верно: дело не в «усталости» от конфликта, а в том, что передавать уже почти нечего.

И вот, сегодня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ситуация складывается таким образом, что «в конечном счёте» Соединённым Штатам предстоит выбирать: либо собственная боеготовность, либо поддержка Украины. Сдюжить и то, и другое одновременно, надо понимать, Град на холме не в состоянии.

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В очередной раз необходимо отметить, что военные возможности государства определяются не соответствующими бюджетами при их переводе в доллары, а количеством имеющейся и выпускаемой продукции военного назначения. В конце концов, мало для кого секрет, что американский ВПК является одним из самых «раздутых» секторов промышленности, в котором за миллиард долларов делают то, что Россия, условно, производит за 1/10 от этой суммы.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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