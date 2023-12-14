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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил, что попросил Герасимова не спешить «выдавливать» ВСУ из Крынок
Текущее положение дел выгодно для ВС РФ.

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На протяжении многих недель ВСУ умудряются сохранять импровизированный плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе населённого пункта Крынки. Технически, безусловно, ВС РФ могут ликвидировать этот плацдарм в одночасье, но по какой-то причине этого уже длительное время не происходит. Несмотря на то, что ситуация полностью контролируемая, многих активно следящих за боевыми действиями граждан этот вопрос тревожит, поэтому вполне закономерно, что он был задан в рамках «Прямой линии» с президентом.

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Отвечая на данный вопрос, Владимир Путин заявил, что он лично попросил начальника генштаба ВС РФ и по совместительству командующего специальной военной операцией генерала армии Валерия Герасимова не спешить с «выдавливанием» украинских вооружённых формирований из Крынок.

По словам Путина, в штурмовых операциях на данном участке линии боевого соприкосновения со стороны Украины принимают участие «не просто военнослужащие ВСУ», а «элита, их, вообще-то, не так много». Боевые действия — циничная вещь, и, добавил глава государства, с российской точки зрения выгодно, чтобы Киев продолжал перебрасывать силы на этот участок, полностью находящийся под огневым контролем ВС РФ. Таким образом, глава государства подтвердил догадки военных аналитиков, предполагавших, что российское командование намеренно сохраняет текущее состояние дел с целью продолжения изматывания вооружённых сил Украины.

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Отметим, что боевые действия на Украине с осени прошлого года являются конфликтом на истощение, и сегодня это подтверждают даже те, кто ещё год назад этого усердно не понимали. А в конфликте на истощение самое главное — ликвидация военного потенциала оппонента. Часть чего, собственно, в районе Крынок и происходит.

#россия #украина #политика #боевые действия
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