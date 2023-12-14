Так это... Перед первой волной необходимости тоже «не было».

Несмотря на то, что сейчас российское руководство делает всё возможное, чтобы не повторить шоковое воздействие на общество посредством внезапной частичной мобилизации — именно с этой целью активно набираются добровольцы на колоссальные в российских реалиях зарплаты — чувство тревоги, особенно среди граждан мужского пола, никуда не уходит. Поэтому естественно, что одним из ключевых вопросов, заданных в рамках сегодняшней Прямой линии, был вопрос о возможном возобновлении мобилизационных мероприятий.

реклама

По словам президента России, «на сегодняшний день никакой необходимости» в новой волне мобилизации нет. Как добавил Путин, в прошлом году в рамках частичной мобилизации в вооружённые силы были набраны 300 тысяч человек, а за год текущий число набранных добровольцев перевалило за 400 тысяч. Кроме того, в военкоматы по всей стране продолжают ежедневно приходить примерно по полторы тысячи человек.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Всё это, конечно, успокаивает, тем более что государство заметно из кожи вон лезет, чтобы обходиться без повторения мобилизационных мероприятий, которые в результате продолжавшейся в стране последние 30 лет катавасии с воинским учётом, проходила, мягко говоря, не без запинок. Наконец, надо понимать, что «кровь» любого вооружённого конфликта — это экономика, и если из этой экономики вытаскивать сотни тысяч человек трудоспособного возраста, после чего наблюдать бегство за границу ещё до миллиона граждан столь же трудоспособного возраста, то ничего хорошего из этого не выйдет.