Ничего хорошего для Киева, если вдуматься в заявление президента Соединённых Штатов.

Вчера (по московскому времени сегодня ночью) президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Визит с украинской точки зрения был закономерно безуспешным: склонить на сторону Киева конгрессменов не удалось, и максимум, чего удалось добиться Зеленскому — это выделения Байденом, для которого украинский проект является личным, внеочередного пакета военной «помощи» на 200 миллионов долларов, в состав которого войдут дополнительные боеприпасы, снаряды и патроны.

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Собравшиеся на совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского журналисты поинтересовались у хозяина Белого дома, что для США есть «победа» Украины, к которой американская администрация так стремится. И вот здесь начинается самое интересное: заявление, которое можно трактовать совсем не в пользу Киева.

По словам Байдена, победа Украины — это её сохранение в качестве независимого государства, способного защитить себя и сдержать дальнейшую «агрессию». Заметьте, Байден не стал утруждать себя пояснениями, о каких границах этого сохранившегося независимого государства идёт речь, а также не стал повторять уже всем набивший оскомину тезис украинской власти о выходе на границы 1991 года.

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Хотя делать какие бы то ни было выводы по комментариям Байдена — занятие заведомо неблагодарное — но бытует мнение, что в администрации Белого дома начали потихоньку осознавать объективную реальность. И в неё сказки о «возвращении» Украины в границы образца 1991 года (хотя, тут очень важно, о каком месяце 1991 года идёт речь, а то возникают нюансы) никак не вписываются.