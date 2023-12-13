У норвежцев спросили разрешения? Или в демократиях так не принято?

Как мы уже неоднократно отмечали, Соединённые Штаты дистанцируются от Украины. Некоторые «блогеры» в Telegram-каналах пытаются найти в этих действиях некий глубинный смысл, сочиняя самые разные небылицы, но реальность при этом максимально прозаична: Вашингтон спихивает Киев на попечение своим европейским сателлитам. И чтобы не быть голословными, просто отметим, что сегодня в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере заявил о выделении Киеву суммы в $800 миллионов.

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Деньги выделяются на гуманитарные нужды: на выплату зарплат работникам бюджетной сферы — преподавателям, врачам, спасателям, полиции и другим жизненно важным для государства специалистам. Норвежский премьер, явно забыв поинтересоваться мнением простых норвежцев, также заявил, что королевство продолжит оказывать Украине «помощь» и в следующем году.

Как мы видим, представители украинской власти отнюдь не шутят, когда говорят о 50-процентной зависимости от иностранных финансовых вливаний для обеспечения государственного бюджета Украины. Можно ли, существуя в такой реальности, говорить о суверенитете государства, вопрос риторический.

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Необходимо понимать, что для сведения концов с концами Украине нужны десятки, а то и сотни миллиардов долларов ежегодно. Если западная поддержка иссякнет, это будет означать только два варианта: либо тотальнейшее налогообложение ещё функционирующих на Украине предприятий и ещё трудящейся на них части населения, либо включение печатного станка, а это — девальвация национальной валюты, инфляция, стремящаяся к гиперинфляции, и все связанные с этим проблемы. К сожалению, единственно верное решение — выход из военного конфликта на любых условиях — в Киеве принять не готовы, слишком большие от этого будут политические издержки, причём в первую очередь для объединённого Запада.