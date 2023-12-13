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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новые аргентинские власти заявили, что национальная валюта будет ослаблена ещё в два раза
Видимо, именно для этого выбирали циркача с бензопилой.

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Как и в любой стране с полностью неработающей экономикой, в Аргентине к власти опять прорвались популисты, умеющие, по сути, только избираться, но не заниматься решением первоочередных государственных задач. Новая аргентинская администрация во главе с президентом Хавьером Милеем уже приступила к оглашению неприятных для аргентинцев новостей: курс аргентинского песо по отношению к доллару США продолжит падать, причём не постепенно, а сразу в два раза.

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Так, по словам нового министра экономического развития Аргентины с говорящим именем Луис Капуто, аргентинской национальной валюте предстоит капуто ослабнуть в два раза — с 400 песо за одного вечнозелёного президента США до 800 песо за ту же сумму.

Делается это, заявил Капуто, с целью развития внутреннего производства в Аргентине. По сути, протекционистская мера, нацеленная на резкое повышение цен на импортную продукцию.

Следует отметить, что в Аргентине десятилетиями продолжается инфляция, в плане масштабов приближающаяся к гиперинфляции. Резкий двукратный обвал национальной валюты приведёт к двукратному росту цен на импортную продукцию, от которой, надо понимать, аргентинская экономика зависит чуть меньше, чем полностью. Где-то мы это всё уже видели: с поправкой разве что на то, что у Аргентины потенциала для резкого наращивания внутренней экономики нет.

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Ранее новая аргентинская администрация объявила о курсе на сближение с Западом и об отказе от вступления в БРИКС. Что ж, на фоне экономической ситуации в Аргентине вкупе с такими «специалистами» на руководящих должностях страны-члены БРИКС могут по этому поводу только облегчённо выдохнуть: слабые и бесполезные участники данному объединению не нужны.

#финансы #политика #экономика #аргентина
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