Понять таких игроков можно. Это как с запахом свежей газеты или книги — может вызвать привыкание.

Компания Valve напомнила, что в мире полно людей, которые любят заниматься странными вещами. Как свидетельствуют многочисленные заявления в соцсетях и на форумах, владельцы портативных компьютеров Steam Deck любят не только играть игры. Их особое «постыдное удовольствие» даже не связано с потреблением контента, поскольку они просто любят прикладываться носом к вентиляционным отверстия устройства.

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В описанном выше поведении нет ничего предосудительного, поскольку запахи — это неизменная часть нашей жизни. Кому-то нравится запах типографской краски на свежей газете, кто-то любит запах нового автомобиля — примеров огромное количество. Но в случае со Steam Deck сам факт такого поведения игроков был прокомментирован компанией-производителем.

Один из пользователей Сети спросил у техподдержки Valve, насколько безопасным является вдыхание воздуха из вентиляционного отверстия работающего Steam Deck. Представитель компании отметил, что, как и в случае с любой другой электроникой, делать подобное не рекомендуется.

«При обычном использовании никаких проблем с безопасностью нет, но нужно избегать прямого вдыхания испарений из выхлопных каналов. Мы понимаем, что ситуация могла превратиться в мем, но, пожалуйста, воздержитесь от поведения ради сохранения вашего же здоровья», — ответила Valve в сообщении одному из пользователей.

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Владельцы Steam Deck после публикации ответа производителя стали наперебой выдавать шутки по поводу запаха устройства. Дескать, менять уже что-то поздно, случилось привыкание. Некоторые игроки даже посоветовали Valve выпустить освежитель воздуха с ароматом портативного ПК.