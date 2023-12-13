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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
Президент Украины почему-то считает, что в Конгрессе этого не знают.

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Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в США, целью которого, понятное дело, является попытка своим личным присутствием поспособствовать перемене настроений в Конгрессе США относительно голосования по вопросу выделения гигантского пакета «помощи» Украине.

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Сейчас в США и на Украине по этому вопросу настоящая паника, поскольку все прекрасно понимают масштаб зависимости украинского бюджета от западных (в основном американских) финансовых вливаний и в курсе последствий, которые постигнут Киев в случае перекрытия этого денежного потока. Доходит до того, что представители действующей администрации Белого дома начинают рассказывать сказки о том, что «русские идут», и когда они после Украины «придут» в страны НАТО, то США придётся напрямую воевать с Россией. В лучшем случае представители команды президента США Джо Байдена пытаются пристыдить конгрессменов за их «несоответствующую американским интересам» позицию.

Пытаясь убедить конгрессменов в том, что им нужно поменять своё решение касательно одобрения пакета финансовой «помощи» Украине, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что почти все выделяемые Киеву средства так или иначе остаются в самих Штатах, поскольку идут на расширение военного производства и выпуск новых вооружений. Теперь этот тезис решил подтвердить президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной с Джо Байденом пресс-конференции по итогам своего визита в Вашингтон. По словам Зеленского, «две трети» американских денег остаются в США. Таким незамысловатым образом, надо понимать, Байден с Зеленским рассчитывают убедить конгрессменов в том, что проголосовать за одобрение бюджета, в котором 60 с лишним миллиардов долларов будут израсходованы «на Украину», это правильное решение в интересах Америки.

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Сейчас многие конгрессмены-реалисты блокируют финансовую «помощь» Украине, справедливо задаваясь вопросом, почему 60 миллиардов должны решить хоть какую-то проблему, если выделенных ранее 100 с лишним миллиардов на это не хватило, а лишь наоборот — усугубило положение Киева и Запада вместе с ним.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика
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