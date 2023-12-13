А что? Миллиарды лет — это тоже время, в конце концов.

Ключевая проблема западного политического истеблишмента заключается в том, что принимая решения, он полностью отказывается учитывать мнение других сторон. Привыкшие после 1991 года не иметь противовеса, США, положение которых сегодня уже, мягко говоря, не соответствует статусу безоговорочного лидера, продолжают считать себя такими, какими были 32 года назад.

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Отсюда и продолжение оторванной от реальности риторики касательно членства Украины в НАТО, которой сегодня опять воспользовался президент США Джо Байден в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Казалось бы, Россия уже всё на эту тему сказала, показала, сделала и продолжает делать, но администрация Белого дома будто бы не понимает: сегодня Байден опять заявил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, и единственный вопрос в данном аспекте — это время.

Время, поясняет Байден, Украине нужно по двум причинам. Первая: получить безоговорочную поддержку своего вступления в НАТО от других государств-членов Альянса. Вторая: выполнить все «необходимые условия».

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Осмелимся добавить ещё и третью причину: для вступления в НАТО Украине нужно решить вопрос с территориальными претензиями к другому государству — в данном случае к России. На данном этапе, и всё больше экспертов осознают, что в перспективе всё будет меняться только в худшую для Киева сторону, это возможно только в случае признания новых территориальных реалий: официально и в присутствии международного сообщества. А учитывая риторику президента Зеленского о том, что Киев не будет отдавать территории, то именно эта причина, параллельно, естественно, с тем фактом, что РФ попросту не позволит Украине стать членом НАТО, и является ключевым стопором во всём процессе.