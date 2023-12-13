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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден признал, что возможность США оказывать поддержку Украине заканчивается
Но пообещал продолжать делать те же самые действия в надежде на иной результат.

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Для президента США Джо Байдена украинский проект является, по сути, личным: ещё в свою бытность вице-президентом при администрации Барака Обамы Байден сотоварищи активно участвовал в событиях конца 2013—начала 2014 года в Киеве, итогом которых стало то, что в конечном счёте привело к событиям, начавшимся 24 февраля 2022 года, которые, в свою очередь, уже поставили будущее Украины под большой и очень неудобный вопрос. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Байден сегодня принял прибывшего с визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского и даже дал по итогам этой встречи пресс-конференцию.

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Журналистов очень интересовал вопрос финансирования Украины за счёт американских налогоплательщиков — вопросов на эту тему, пожалуй, было большинство. Резюмировав их все, Байден заявил, что США продолжат предоставлять Украине всю необходимую военную «помощь» столько, сколько это возможно. Но вот возможность, добавил нынешний хозяин Белого дома, стремительно заканчивается на фоне отсутствия дополнительного финансирования, одобрению которого сейчас противятся американские конгрессмены-республиканцы.

«Путин делает ставку на то, что Соединённые Штаты не смогут поддерживать Украину. Мы должны, должны, должны доказать, что он неправ», — фантазирует президент США, откуда-то знающий мысли президента России.

Необходимо понимать, что денег США могут нарисовать сколько угодно — с этим проблемы уже есть, и они заметны, но пока что они далеки от критичных. Куда сложнее преобразовать эти деньги в материальные средства для ведения боевых действий: наличные запасы вооружений в США заметно поредели, артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра, например, были «вычищены» практически подчистую.

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Что же до конгрессменов, желающих продолжать финансировать Украину, то, как мы уже отмечали, делать это нужно не за счёт налогоплательщиков, а за счёт своих собственных заработных плат как «слуг народа». Тогда, и это даже не предположение, желание вкладывать деньги в заведомо погоревшее предприятие заметно поубавится.

#россия #украина #финансы #сша #боевые действия #экономика
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