Продолжают давить на эмоции в попытке вытащить из Конгресса 60 с лишним миллиардов.

В Вашингтоне продолжается кажущаяся неразрешимой драма с дальнейшим финансированием Украины. Конгресс США в лице своих членов-республиканцев упёрся и ни в какую не желает одобрять выделение колоссальных даже в масштабах экономики США средств на поддержание спадающих украинских штанов. Данное обстоятельство приводит к тому, что американские функционеры от мала до велика сейчас занимаются то давлением на жалость, то угрозами, то рассказыванием сказок, имеющих в конечном счёте одну цель — продавить в Конгрессе решение о выделении 60 с лишним миллиардов долларов для Украины, ставшей для действующей администрации Белого дома, по сути, личным проектом.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, например, к его чести, просто констатирует факт того, что ранее одобренные средства заканчиваются. Сегодня, например, Кирби заявил, что денег на финансирование Украины осталось всего на две недели, то есть, до конца года.

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Следует отметить, что многие из конгрессменов-реалистов справедливо задаются вопросами в духе «Если 100 миллиардов ничего не добились, то как Украине помогут 60 миллиардов?». Кроме того, необходимо понимать, что ключевая проблема для Киева сейчас не государственный бюджет — его при необходимости можно наполнить за счёт тотального налогооблажения всего и вся — а обстановка на поле боя. Из долларовых купюр танк не склеишь, артиллерийский снаряд тоже, не говоря уже о боевом самолёте, а наличные запасы военной техники и боеприпасов на Западе уже критически истощены при невозможности в текущих реалиях оперативно их восстанавливать.