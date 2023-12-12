Время пошло, так сказать.

Серия «Пила» является одной из самых долгоиграющих в кинематографе: вот уже двадцать лет кинофильмы про своеобразный подход инженера Джона Крамера к определению того, достойны жертвы жизни или нет, пользуется значительной популярностью в сегменте ценителей жанра. И вот, стало известно, что следующая, одиннадцатая часть франшизы выйдет в прокат в сентябре следующего года: об этом сообщила компания Lionsgate, занимающаяся распространением (дистрибуцией) кинолент «Пила».

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Согласно предельно ясной публикации Lionsgate, выпустить следующий фильм франшизы в прокат она намеревается 27 сентября 2024 года. Больше никаких подробностей киноленты на сегодняшний день нет, так что мы не знаем, исполнит ли Тобин Белл в новинке свою главную роль.

В целом интерес публики к «Пиле» и её главному герою с нестандартным мышлением сохраняется на стабильно высоком уровне. В частности, «Пила 10» вышла в конце сентября текущего года, и по состоянию на конец ноября сумела собрать свыше 100 миллионов долларов, то есть, порядка восьми раз окупить свой собственный бюджет. Несомненно, именно на фоне успеха создатели серии и решили снять одиннадцатую номерную часть.