О чём говорить-то? А, главное, с кем?

Приняв участие в инаугурации нового президента Аргентины, президент Украины Владимир Зеленский решил не терять время зря и посетить ещё парочку основных государств Нового Света. Сейчас Зеленский держит курс на США, но, как сообщает издание O Globo, перед этим он хотел посетить Бразилию, чтобы переговорить с президентом Лулой да Силвой.

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Как нетрудно догадаться, исходя из расписания Зеленского, да Силва ответил отказом. Согласно сведениям издания O Globo, бразильский лидер сослался на то, что предложение от Зеленского о встрече поступило фактически в самый последний момент — в это время да Силва принимал участие в саммите в Рио-де-Жанейро.

Вероятнее всего, попытка Зеленского побеседовать с да Силвой вызвана тем, что Бразилия является соратницей России по экономическому блоку БРИКС. Западные спонсоры так сильно продвигаю идею проведения переговоров, что не исключено, что Зеленский ищет способы реализации данного плана, но не напрямую, а через посредников, изобразив, что сам Киев здесь якобы не при делах.

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Впрочем, как справедливо отмечают многие аналитики, для Киева сейчас лучший вариант — это поднять трубку и позвонить в Пекин с просьбой об организации переговоров с Москвой. Понятно, что условия будут неприемлемыми для действующего украинского руководства (для приемлемых надо было соглашаться на условия образца Минских соглашений 2015 года), но Киев не в том положении, чтобы выбирать.