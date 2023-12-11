По словам сенатора, все всё касательно этого конфликта знают, и что будет дальше, знают тоже.

Несмотря на то, что американский политический истеблишмент кажется монолитным, на самом деле это, конечно же, не так. Трещины в этом «монолите» относительно мнений об украинском кризисе имелись с самого начала, но расширились и поползли они после тотального провала так называемого контрнаступления ВСУ. И вот, одним из скептиков является сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

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По словам сенатора, которые он произнёс в эфире телеканала CNN, все в Конгрессе понимают, что украинский кризис закончится переговорами. Кроме того, как отметил Вэнс, в американском руководстве якобы никто изначально не верил в то, что Украина может вернуться в границы 1991 года. Данная идея, заявил сенатор, «нелепа».

Вместе с тем Вэнс активно выступает против оказания дальнейшей помощи Украине, заявляя, что если предыдущие сто миллиардов долларов ничего не решили, то почему что-то должны решить 60 миллиардов?

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Примечательно, что конкретно данный сенатор неплохо осведомлён о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине: в курсе того, что контрнаступление с треском провалилось, знает о том, что ВС РФ двигаются вперёд, а также ознакомился с отчётами о том, что средний возраст бойца ВСУ на передовой сейчас превышает 40 лет. Вэнс не вдаётся в подробности того, почему средний украинский солдат так «постарел», потому что это будет чрезмерно печально и мрачно. Возможно, к столь стремительному разрушению иллюзий относительно конфликта между Украиной и Россией в США пока не готовы.