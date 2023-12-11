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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-президент Украины Кучма заявил, что не видит оснований для Путина идти на мирные переговоры
Оснований и правда нет: ни одна из целей спецоперации пока так и не достигнута.

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Британское издание The Guardian, полностью функционирующее в западной информационной повестке, сейчас занимается тем, что готовит западное же общественное мнение к неизбежному в вопросе Украины. Подавать эту неизбежность, впрочем, будут уже очевидным образом: это не ВС РФ нанесли сокрушительное поражение ВСУ, поддерживаемым пятьюдесятью государствами, а внутренние распри в киевском руководстве вкупе с «недостаточной» военной «помощью» со стороны Запада привели к данному итогу. Что же касается переговоров, то сейчас на Киев активно оказывается давление с целью начала процесса дипломатического урегулирования, и когда в очередной раз украинское руководство заявит о неприемлемых для России условиях переговоров, то можно будет перевернуть всё с ног на голову и заявить о том, что это Кремль противится миру.

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В общем, в русле второй части данной очевидно готовящейся повестки сейчас работает The Guardian, решившее побеседовать с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, который ещё считается относительно уважаемым человеком. Рассуждая на тему переговоров, Кучма начал активно подготавливать почву для распространения в западной прессе версии о том, что это именно Москва против мирных переговоров. Так, по словам Кучмы, он видит сценарий с переговорами «крайне нереалистичным», поскольку технически Россия поставленных перед специальной военной операцией задач пока не добилась, и на данном этапе подписание мирного соглашения будет означать то, что процесс заморожен.

В этой связи, считает Кучма, рассчитывать на то, что Путин пойдёт на переговоры, нецелесообразно.

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Российское политическое руководство неоднократно говорило, что переговоры с Украиной возможны, но только при признании ею реалий на поле боя и при полном выполнении всех российских условий. Понятно, что на такие условия Киев идти пока не готов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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