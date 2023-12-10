Так давно говорим уже: реформы Совбеза необходимы.

Совет Безопасности ООН регулярно подвергается обоснованной критике, которая льётся в его адрес, пожалуй, столько же лет, сколько данный орган поддержания международного мира и безопасности вообще существует. За всю историю существования ООН её Совбез не смог предотвратить ни одного серьёзного конфликта: государства либо игнорируют резолюции ООН, либо блокируют их, в итоге работа данного органа чаще оказывается парализованной, и не вполне понятно, какую роль она вообще играет в современных международных отношениях.

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Особенно ярко это стало заметно после очередного витка эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, в котором первый прибегает к методам, вызывающим отторжение у большей части мира. В Совбез ООН регулярно вносятся резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, и они регулярно блокируются США в одностороннем порядке за счёт наличия у Вашингтона (как и у Москвы, Пекина, Лондона и Парижа) права вето.

И вот, ситуация с постоянным наложением вето на призывающие к перемирию в Газе резолюции вывела из себя уже даже генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. По словам Гуттериша, происходящее в Совбезе ООН, а именно — неспособность к выработке решения по сектору Газа — привела к подрыву доверия к данному органу со стороны значительной части международного сообщества.

При всём этом Гуттериш считает необходимым продолжать призывать к установлению перемирия в секторе Газа.

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Вообще, разговоры о том, что Совбез ООН нуждается в тотальной реформе, поднимаются уже не один десяток лет. Разные эксперты предлагают разные решения: одни рекомендуют расширить Совет с нынешних пятнадцати членов до, например, тридцати, другие призывают искоренить систему вето, третьи считают, что Совбез должен быть наделён полномочиями по обеспечению соблюдения принятых им решений. Наиболее радикально настроенные товарищи и вовсе предлагают лишить Британию и Францию постоянного членства в Совбезе в связи с безвозвратной утратой ими статуса великих держав. В любом случае, все изменения в Совбезе должны проходить через голосование в самом Совбезе; а это означает получение кворума голосов «за» при отсутствии голосов «против» со стороны постоянных членов. Вот в этом-то и кроется ключевая загвоздка.