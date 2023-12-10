Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным выразил недовольство позицией Москвы по конфликту Израиля с ХАМАС
А, то есть, в представлении господина Нетаньяху, все должны наблюдать за этим беспределом и хлопать в ладоши.

реклама

На сегодняшний день большая часть мира, включая даже таких безоговорочных сателлитов США, как Францию, Британию и Германию, либо открыто, либо негласно критикует Израиль за избранный им способ ведения боевых действий в секторе Газа, в результате которых в основном гибнут не боевики радикального движения ХАМАС, а мирные жители сектора. Ситуация столь беспредельна, что в Совбезе ООН резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа приходится постоянно блокировать США за счёт своего права вето. И вот, на фоне всего происходящего сегодня состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

реклама

Согласно официальному пресс-релизу Кремля, в рамках телефонного разговора российская сторона донесла до израильского руководства свою позицию касательно конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам Путина, Россия не принимает и «осуждает терроризм во всех его проявлениях», однако и противодействие террористической угрозе не должно иметь столь тяжёлых последствий для мирного населения. Москва, добавил глава государства, готова содействовать в вопросе разрешения конфликта и обеспечения основных потребностей мирных граждан.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Израильская же сторона в лице Нетаньяху, как сообщает издание The Times of Israel, выразила неудовлетворение «антиизраильской» позицией Москвы по вопросу конфликта с ХАМАС, которую излагают российские официальные лица в ООН и других международных организациях. По словам Нетаньяху, любое государство, которое столкнулось бы с событиями, с которыми пришлось столкнуться Израилю 7 октября этого года, действовало бы «по меньшей мере, с той же силой». Вместе с тем Нетаньяху выразил «решительную критику» нарастающего взаимодействия между Россией и Ираном.

#россия #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WP: В Киеве боятся перспективы вынужденных переговоров с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
7
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
12
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
8
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1

Сейчас обсуждают

Алексей Сизиков
17:20
Более менее по ценам это 4060 , но тоже на 10к больше истины, а если берется для новых игр то можно и A750 от Штеуда, но я лично не хочу пока рисковать, поэтому заказал недавно 4060, автор статьи немн...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Илья Смирнов
17:19
Если любишь, отпусти.
В Linux решили отказаться от дальнейшей поддержки видеокарт 3dfx
Андрей Мальцев
17:12
"На фотографии изображена Земля, наполовину покрытая тьмой" Советую воспользоваться услугами редактора. Даже без фото и дальнейшего текста ясно, что тестировать камеры ориентации посадки на Луну по Зе...
Дизайн Asus ROG Phone 8 раскрыт: телефон появился на сайте Bluetooth SIG
Олесь Кука
17:11
Тоже говнище, что и Медуза. Один в один
Песня группы АИГЕЛ из сериала "Слово пацана" возглавила рейтинг самых популярных песен на Украине
Александр Пурвин
17:00
Получено доказательство того, что скорость течения Гольфстрима замедляется
Михаил Авраменко
16:58
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
lion77815
16:56
фен подосгали фуфыксом - который от него нифига недалеко ушёл
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Олесь Кука
16:53
А че против него санкции не ввели и не экстрадировали? Не порядок!
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Enforsen Bsv
16:51
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
Олесь Кука
16:49
Ненене... Сидите там уже
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем