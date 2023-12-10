А, то есть, в представлении господина Нетаньяху, все должны наблюдать за этим беспределом и хлопать в ладоши.

На сегодняшний день большая часть мира, включая даже таких безоговорочных сателлитов США, как Францию, Британию и Германию, либо открыто, либо негласно критикует Израиль за избранный им способ ведения боевых действий в секторе Газа, в результате которых в основном гибнут не боевики радикального движения ХАМАС, а мирные жители сектора. Ситуация столь беспредельна, что в Совбезе ООН резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа приходится постоянно блокировать США за счёт своего права вето. И вот, на фоне всего происходящего сегодня состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Согласно официальному пресс-релизу Кремля, в рамках телефонного разговора российская сторона донесла до израильского руководства свою позицию касательно конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам Путина, Россия не принимает и «осуждает терроризм во всех его проявлениях», однако и противодействие террористической угрозе не должно иметь столь тяжёлых последствий для мирного населения. Москва, добавил глава государства, готова содействовать в вопросе разрешения конфликта и обеспечения основных потребностей мирных граждан.

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Израильская же сторона в лице Нетаньяху, как сообщает издание The Times of Israel, выразила неудовлетворение «антиизраильской» позицией Москвы по вопросу конфликта с ХАМАС, которую излагают российские официальные лица в ООН и других международных организациях. По словам Нетаньяху, любое государство, которое столкнулось бы с событиями, с которыми пришлось столкнуться Израилю 7 октября этого года, действовало бы «по меньшей мере, с той же силой». Вместе с тем Нетаньяху выразил «решительную критику» нарастающего взаимодействия между Россией и Ираном.