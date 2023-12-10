Похоже, все решения уже приняты.

Много разночтений гуляет по Сети с подачи тех или иных социальных групп касательно вооружённого конфликта между Россией и Украиной, но в одном, пожалуй, ни у кого нет разногласий: Киев полностью во всех без исключения аспектах содержится странами Запада, для которых это бремя оказалось куда более тяжёлым, чем там надеялись в начале 2022 года. Украина не просто пожирает немыслимое количество военной техники и боеприпасов, для активного восполнения которой в коллективном Западе давно уже нет производственных мощностей, компетенций и потенциала для их расширения, но и постоянно требует колоссальных денежных вложений: то, что бюджет Украины примерно наполовину состоит из иностранных финансовых вливаний, не скрывают и в самом Киеве.

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На фоне всего происходящего предельно очевидно, что способность Украины продолжать оказывать сопротивление российской специальной военной операции целиком и полностью зависит от воли стран-спонсоров: стоит только перекрыть поток денег и военной техники, как ситуация начнёт выходить из-под контроля, причём моментально — даже невзирая на общую инерционность такой системы, как государство.

И вот, сегодня журналист Павел Зарубин опубликовал часть сделанного в рамках награждения на этой неделе военных золотыми звёздами Героя России комментария президента России Владимира Путина касательно состояния Украины как государства. По словам главы государства, в то время российские войска сражаются всё грамотнее, а военная промышленность набирает обороты до такой степени, что стала выпускать «в разы» больше вооружений, на Украине заканчиваются запасы, отсутствует собственная производственная база, нет собственной идеологии и нет собственных денег. В таких условиях, добавил Путин, будущего у Украины нет.

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Мы сейчас не будем спекулировать на данном комментарии, воображая, что он означает, но учитывая, что Киев упорно отказывается от дипломатического решения кризиса, логично будет предположить, что ситуация будет продолжать развиваться по военному сценарию со всё нарастающим разрывом в военных возможностях противоборствующих сторон.