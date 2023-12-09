И, естественно, ни о каких «санкциях» в такой ситуации и речи быть не может.

Несмотря на то, что Сербия географически находится в Европе, антироссийской истерике она не подвержена. Сказывается сразу целый ряд причин: и историческая память, которую в элитах других европейских государств начисто стёрли, и отсутствие надгосударственного органа, отбирающего значительную часть политического суверенитета, а также общественное непринятие западного образа мысли — ещё свежи в Белграде воспоминания о том, что, пользуясь своей тогдашней безнаказанностью, творило в Сербии НАТО.

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Как итог, в сербском обществе слишком тёплое отношение к России, чтобы политическое руководство страны могло позволить себе не то что сделать, а даже что-то вякнуть против «брата». Впрочем, в политическом руководстве об этом даже не думают. Наоборот: как заявил сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич, партия действующего президента Александра Вучича будет и дальше — после выборов — проводить самостоятельную политику, в которую не входят планы по охлаждению отношений с Россией, не говоря уже о введении антироссийских санкций.

При всём этом Сербия всё же видит своё будущее в Евросоюзе, что вполне логично, ведь страна окружена государствами-членами ЕС и бесконечно быть вне этого объединения не сможет, если только оно само не прикажет долго жить. Как в таком случае Белград намерен проводить самостоятельную политику, на данном этапе не вполне понятно, ведь, как мы знаем, антироссийские санкции вводили не отдельные европейские страны — им это и было не надо и сейчас не надо — а руководство Евросоюза (кстати, никем неизбранное), насильно навязавшее их всем членам ЕС.

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Наконец, не стоит забывать, что в прошлом году Вучич прямо сказал, что если на Сербию будет оказано беспрецедентное давление, то ради сохранения экономики и государственности Белграду всё же придётся наступить на собственную гордость и принципы, и подключиться к антироссийским мерам. Впрочем, постепенно в государствах Евросоюза набирают обороты оппозиционные партии, поэтому не исключено, что в ближайшие 5—10 лет политическая обстановка в Европе будет диаметрально противоположна нынешней. Потому что врать и играть в геополитику, не имея для этого ни ресурсов, ни суверенитета, можно только до тех пор, пока холодильник полон, в доме тепло, а у граждан есть работа.