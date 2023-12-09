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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В КНДР раскритиковали оказание Южной Кореей военной «помощи» Украине
Справедливо отметив, что такие действия лишь затягивают конфликт, никак не меняя его вектора и итога.

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Масштаб военной поддержки, оказанной США, Евросоюзом и другими политически аффилированными с коллективным Западом государствами вроде Японии и Южной Кореи, абсолютно беспрецедентен: тысячи единиц техники, десятки тысяч подготовленных солдат ВСУ, полное предоставление натовских разведданных, саботаж переговоров по первому же звонку из Лондона, и многое другое. Противостояние нешуточное, но его вектор от этого не менялся ни на мгновение, лишь затягивая операцию и приводя к жертвам, которых можно было бы избежать, согласись Киев и управляющий им Запад на дипломатическое урегулирование законных российских претензий касательно собственной же безопасности.

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И вот, в Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК) отметили позицию своих южных принадлежащих к тому же этносу соседей относительно оказания помощи Киеву. Обозреватель ЦТАК Ро Чжу Хён назвал действия Сеула приводящим к катастрофе «самоубийством», поскольку снабжение украинской армии лишь затягивает боевые действия и, по сути, препятствует мирному завершению кризиса.

Здесь необходимо понимать, что политика — вещь по своей сути лицемерная. И хотя формально ни КНДР, ни Россия не подтверждали сотрудничества в военной сфере, на Западе свято убеждены в том, что Москва получила от Пхеньяна по меньшей мере один миллион артиллерийских снарядов. Что до Южной Кореи, то официальный Сеул тоже не подтверждал, что оказывает Киеву именно военную «помощь». Гуманитарную — да.

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Россия неоднократно предупреждала Южную Корею о том, что двусторонние отношения между Москвой и Сеулом, выстраивавшиеся на протяжении десятков лет, от этих действий пострадают всерьёз и надолго, и это в первую (и в последнюю) очередь не в интересах южнокорейского государства.

#россия #украина #политика #южная корея #северная корея
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