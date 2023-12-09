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Несмотря на всё развитие технологий, железных дорог и автомобильного транспорта, наиболее дешёвым способом перевозки грузов в промышленных масштабах по-прежнему остаётся погрузка контейнеров на корабли и их отправка в порты назначения. Сейчас основная масса грузопотоков так или иначе проходит через два ключевых для судоходства канала — Суэцкий и Панамский, за счёт которых, по сути, живут Египет и Панама соответственно.
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Тем не менее, именно с этими транспортными артериями последнее время связаны большие проблемы. Проходу через Суэцкий канал на юге предшествует или следует, в зависимости от порта назначения, преодоление весьма неспокойной с политической, военной и экономической точки зрения зоны, а Панамский канал за последние годы сильно обмелел из-за засухи и значительно утратил пропускную способность, попутно повысив тарифы за проход кораблей.
Именно эти обстоятельства, считает издание Financial Times, могут привести к срыву сроков доставок грузов, особенно касающихся рождественских и новогодних подарков.
Следует отметить, что для отправки грузов из Азии в Европу и наоборот уже многие десятилетия существует проект использования Северного морского пути, судоходство в котором будет обеспечивать постоянно увеличивающийся в масштабах российский ледокольный флот. Длина пути в таком случае по сравнению с использованием Суэцкого канала сократится более чем в полтора раза, а также исключит проход через нестабильные и откровенно опасные регионы, что в совокупности снизит стоимость самих перевозок. Использование Севморпути, который большей своей частью проходит через контролируемую Россией акваторию, сулит РФ баснословные доходы; ключевая задача сейчас в том, чтобы не обидеть Египет, благосостояние которого практически полностью зависит от Суэцкого канала.
Что до Панамского канала, то много лет существует проект строительства параллельного канала по территории Никарагуа, который будет не только отвечать современным требованиям в плане типоразмера судов, но и будет защищён от американского влияния и различных проблем вроде вышеописанного обмеления. По замыслу, в строительстве данного канала и, как следствие, в дальнейшем управлении им активную роль будет принимать Россия, поэтому, пожалуй, понятно, почему сейчас у Москвы активно выстраиваются отношения с Манагуа.