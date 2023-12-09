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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса опасается паралича грузоперевозок через Панамский и Суэцкий каналы
Ничего, Севморпуть стараниями российских ледоколов всегда готов принять контейнеровозы.

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Несмотря на всё развитие технологий, железных дорог и автомобильного транспорта, наиболее дешёвым способом перевозки грузов в промышленных масштабах по-прежнему остаётся погрузка контейнеров на корабли и их отправка в порты назначения. Сейчас основная масса грузопотоков так или иначе проходит через два ключевых для судоходства канала — Суэцкий и Панамский, за счёт которых, по сути, живут Египет и Панама соответственно.

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Тем не менее, именно с этими транспортными артериями последнее время связаны большие проблемы. Проходу через Суэцкий канал на юге предшествует или следует, в зависимости от порта назначения, преодоление весьма неспокойной с политической, военной и экономической точки зрения зоны, а Панамский канал за последние годы сильно обмелел из-за засухи и значительно утратил пропускную способность, попутно повысив тарифы за проход кораблей.

Именно эти обстоятельства, считает издание Financial Times, могут привести к срыву сроков доставок грузов, особенно касающихся рождественских и новогодних подарков.

Следует отметить, что для отправки грузов из Азии в Европу и наоборот уже многие десятилетия существует проект использования Северного морского пути, судоходство в котором будет обеспечивать постоянно увеличивающийся в масштабах российский ледокольный флот. Длина пути в таком случае по сравнению с использованием Суэцкого канала сократится более чем в полтора раза, а также исключит проход через нестабильные и откровенно опасные регионы, что в совокупности снизит стоимость самих перевозок. Использование Севморпути, который большей своей частью проходит через контролируемую Россией акваторию, сулит РФ баснословные доходы; ключевая задача сейчас в том, чтобы не обидеть Египет, благосостояние которого практически полностью зависит от Суэцкого канала.

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Что до Панамского канала, то много лет существует проект строительства параллельного канала по территории Никарагуа, который будет не только отвечать современным требованиям в плане типоразмера судов, но и будет защищён от американского влияния и различных проблем вроде вышеописанного обмеления. По замыслу, в строительстве данного канала и, как следствие, в дальнейшем управлении им активную роль будет принимать Россия, поэтому, пожалуй, понятно, почему сейчас у Москвы активно выстраиваются отношения с Манагуа.

#экономика
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