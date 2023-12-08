Будет, как бы это помягче выразиться, ровно наоборот.

Последнее время в западной прессе можно заметить просто бесконечное количество антиукраинских материалов. Вспоминают и про рекордную коррупцию, и про нежелание самостоятельно развивать военную промышленность, сидя на западных подачках, и про математическую невозможность победы Киева в текущем конфликте. Наиболее хорошо дружащие со здравым смыслам СМИ и вовсе говорят, что никакие действия официального Киева не изменят вектор движения текущего конфликта, и, возможно, даже прямая военная интервенция НАТО не изменит ровным счётом ничего. Тем не менее, на Западе по какой-то необъяснимой причине привыкли переговариваться друг с другом, будто бы не понимая, что ключевые решения по вопросу украинского конфликта принимались, принимаются и будут приниматься не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Лондоне, а в Москве.

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Происходящее явно выглядит как попытка заманить Россию на переговоры, на которых коллективный Запад в очередной раз предложит фантастические условия из «формулы Зеленского». В реальности, конечно, судя по положению дел на линии боевого соприкосновения, условия будут прямо противоположными, и сегодня на это предельно ясно намекнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, попытки добиться от России участия в переговорах на условиях Украины «абсолютно нереалистичны», и таких планов в российском руководстве нет.

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Всё чаще аналитики и эксперты, не утратившие связь с реальностью, склоняются к мысли о том, что никаких переговоров не будет и вовсе. Переговариваться на украинских условиях — это, как мы уже выяснили, абсолютно нереалистичный сценарий; по крайней мере, так его видят в российском руководстве. Идти на компромиссы Киев по приказу с Запада не намерен. Значит, исход конфликта продолжит решаться на линии боевого соприкосновения. А это уже будет сильно зависеть от масштабов финансирования и объёмов поставок военной техники Украине с Запада. С этим сейчас, как видим, тоже большие трудности, которые должны серьёзно убавить необоснованный гонор киевского политического руководства.