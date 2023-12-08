Сюрприз, не правда ли?

Наверное, мало у кого были сомнения в том, что Владимир Путин будет выдвигаться на очередной президентский срок в следующем году, тем более что нужно сначала довести до конца (на российских, естественно, условиях) кризис на Украине, а сей процесс явно не закончится до марта следующего года. В любом случае, сегодня Путин в рамках церемонии награждения Героев России как бы невзначай заявил, что намерен баллотироваться в президенты в следующем году.

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Президентские выборы в России пройдут три дня — с 15 по 17 марта — об этом сегодня заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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Таким образом, в случае победы на выборах, а именно такой результат, учитывая все обстоятельства и социальные опросы, вряд ли для кого-то должен стать сюрпризом, Путин пойдёт уже на пятый президентский срок.