Здесь что-то комментировать — только портить.

Как мы уже неоднократно говорили, разворот западной информационной повестки относительно России, произошедший за последние полгода после тотального провала так называемого контрнаступления ВСУ, можно записывать в книгу рекордов по скорости группового фигурного переобувания в воздухе. Совсем недавно все западные функционеры, ничего не понимающие в военной науке и военном искусстве, как один хихикали, отпуская искромётные шутки о «второй армии на Украине», а сегодня риторика уже такова, что если Запад бросит Киев на произвол судьбы, то Путин, которым западная пропаганда олицетворяет Россию в целом, пойдёт дальше — «за добавкой».

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Именно так сегодня выразился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в отношении необходимости продолжения оказания Западом всевозможной «помощи» Украине. Дескать, если этого не сделать и «не остановить» Россию цинично за счёт жизней украинских военнослужащих, то Кремль пойдёт дальше.

Вообще, перед нами типичная паника, вызванная тотальным просчётом западных разведок во всех аспектах в отношении экономических, военных и дипломатических возможностей России. Проблема в том, что у Запада был только план «А», а план «Б» нужно спешно придумывать на ходу, и все варианты в конечном счёте сводятся к тому, что придётся признать право РФ на отстаивание своих интересов, а также признать изменившуюся реальность как в плане территорий, так и в плане миропорядка в целом. А на это западные политики, по крайней мере, нынешние, после всего, что ими было сказано и сделано, пойти не готовы.

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Поэтому не стоит расслабляться: во-первых, конфликт на Украине будет продолжаться, если, конечно, ничего интересного не произойдёт в самом Киеве, а во-вторых, конфронтация с Западом продолжится и после окончания боевых действий на Украине. По крайней мере, опять же, до тех пор, пока хотя бы в европейских странах не начнут массово меняться правительства и элиты — на более приземлённые и готовые смотреть правде в глаза.