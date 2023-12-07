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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине решили начать производить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды
Естественно, не самостоятельно, а при безмерной поддержке США.

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Киевское руководство своими бесконечными требованиями и верой в то, что им все всё должны, причём бесплатно, так сильно «достало» западных спонсоров, что уже даже бывший командующий американскими войсками в Европе задаётся справедливым вопросом — а что сама Украина сделала для собственной обороноспособности? Ну, кроме развала оборонной промышленности.

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Похоже, данный комментарий задел киевских функционеров за самолюбие, поэтому сегодня министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил о том, что Киев достиг договорённостей с американскими оборонно-промышленными компаниями о том, чтобы организовать на территории Украины выпуск артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм — самых ходовых со стороны ВСУ в текущем конфликте.

При всём этом Камышин признаёт два факта. Во-первых, без помощи США Украина такое производство создать не сможет, а во-вторых, его возведение займёт несколько лет.

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По всей видимости, оптимисты 80-го уровня из Киева полагают, что конфликт будет продолжаться ещё «годы» (за чей счёт, какими силами и в каком статусе, не уточняется), а Россия будет зевать и наблюдать за тем, как эти производства будут разворачиваться. На самом деле, конечно, это фантазии: в реальности ВС РФ разнесут эти предприятия сразу же после того, как туда будет завезено оборудование. Бить по фундаменту, понятное дело, смысла нет.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия #промышленность
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