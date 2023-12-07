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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил о росте доли несырьевых отраслей в структуре российской экономики
И даже автомобилестроение выходит из кризиса.

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На протяжении всех 1990-х и доброй половины «нулевых» в российском руководстве свято верили в то, что на Западе теперь друзья и партнёры, и что всё необходимое можно будет купить у них. Очень быстро выяснилось, что реальность, как бы это помягче выразиться, сильно другая, и в случае неповиновения объединённый Запад тут же начнёт использовать экономику как оружие. В формате «минимум» Россия поняла это в 2014 году после первого обрушения санкций на фоне присоединения Республики Крым, а в формате «абсолютный максимум» — в 2022 и в 2023 годах после беспрецедентного санкционного давления, которым коллективный Запад фактически отрезал себя (пусть и в первую очередь в ущерб самому себе, но всё же отрезал) от России.

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Тяжелейших последствий удалось избежать, поскольку последние восемь лет правительство активно работало над тем, чтобы хотя бы в ключевых отраслях исключить зависимость от западных нестабильных ввиду отсутствия суверенитета государств. Сейчас в России наблюдается экономический рост, который подтверждается даже такими ангажированными глобальными институтами, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, и вот, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в структуре экономического роста, а, значит, в российской экономике в целом, увеличивается доля несырьевых отраслей.

Как отметил глава государства, увеличивается количество обрабатывающей промышленности, транспорта, логистики, промышленного производства, ЖКХ, растёт строительный сектор и многое другое. На их долю, заявил президент, пришлось 54 % экономического роста во втором квартале текущего года. Дополнительно на 44 % увеличился экономический рост в торговой отрасли, сфере услуг, а также в сфере общественного питания. Добыча полезных ископаемых, добавил Путин, выросла лишь на 2 %.

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При всём этом президент отметил, что далеко не все сектора экономики и отрасли производства смогли полностью восстановиться и адаптироваться после беспрецедентного незаконного санкционного удара. В частности, деревообработка, которая была в значительной степени нацелена на европейские рынки. Также проблемы остаются в автомобилестроении, доля импортных компонентов в котором была небезопасно высокой. Тем не менее, даже столь сильно пострадавшая отрасль, как автомобилестроение, заявил Путин, «постепенно выходит из кризиса».

#россия #экономика #промышленность
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