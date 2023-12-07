Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв.

Количество уничтоженных в зоне специальной военной операции танков Leopard 2 из числа переданных в ведение ВСУ уже давно перевалило за несколько десятков, вот только захватить целенький или незначительно повреждённый образец российским войскам пока не удавалось. Что ж, рано или поздно это событие должно было произойти: как сообщил журналист Владимир Соловьёв в эксклюзивном материале, российским бойцам удалось затрофеить танк Leopard 2A4.

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На каком конкретно участке линии боевого соприкосновения произошло данное событие, не уточняется.

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Следует отметить, что модификация Leopard 2A4 является самой массовой из числа поставленных на Украину. Также нередко встречаются и модификации Leopard 2A6. В любом случае, Киеву было передано всего несколько десятков танков данного образца. Причины такой скупости весьма просты: в Европе и, в частности, в Германии, и у самой таких танков не очень много, чтобы разбрасываться ими в количествах, способных хоть как-то изменить положение дел на линии боевого соприкосновения протяжённостью свыше тысячи километров.