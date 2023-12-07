Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ удалось захватить в зоне СВО немецкий танк Leopard 2A4
Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв.

реклама

Количество уничтоженных в зоне специальной военной операции танков Leopard 2 из числа переданных в ведение ВСУ уже давно перевалило за несколько десятков, вот только захватить целенький или незначительно повреждённый образец российским войскам пока не удавалось. Что ж, рано или поздно это событие должно было произойти: как сообщил журналист Владимир Соловьёв в эксклюзивном материале, российским бойцам удалось затрофеить танк Leopard 2A4.

реклама

На каком конкретно участке линии боевого соприкосновения произошло данное событие, не уточняется.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Следует отметить, что модификация Leopard 2A4 является самой массовой из числа поставленных на Украину. Также нередко встречаются и модификации Leopard 2A6. В любом случае, Киеву было передано всего несколько десятков танков данного образца. Причины такой скупости весьма просты: в Европе и, в частности, в Германии, и у самой таких танков не очень много, чтобы разбрасываться ими в количествах, способных хоть как-то изменить положение дел на линии боевого соприкосновения протяжённостью свыше тысячи километров.

#россия #украина #боевые действия #танки #leopard 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден обвинил республиканцев в «политическом шантаже» на фоне блокирования «помощи» Украине
Путин заявил о росте доли несырьевых отраслей в структуре российской экономики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
10
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
1
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
10
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100plгssss
18:07
А что тебе с китайской или европейской пенсии?
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
32Влад32
18:06
Может покажешь украинский компьютер на украинских комплектующих?
Российская компания продала компьютеры на ₽120 млн госсектору, используя китайские комплектующие
Хосе Корвалан
18:04
Ну это мы умеем все , героически преодолевать препятствия) Гребанный survival Правильно герой Абдулова сказал в Гении: «Страна непуганых идиотов»
Число пользователей VPN в России выросло в 2023 году почти на 40%
FelsheR-BAN100plгssss
18:03
Так с ес что брать и с кем там торговать - они нищие без колоний. Китайцы технологии с патентами последние щас отожмут и ой!) А колоний спасибо Владимир Владимировичу в мире все меньше и меньше. Больш...
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Umid Xaydarov
18:02
к развалу? мне кажется мы отуда и не вылазили. 30 лет прошло а на ладе весте за 2млн до сих пор весла взади стеклоподемники.
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Андрей Ерлеставов
18:01
Каких рагулей? Народ конкретно спрашивает когда начнётся серийный выпуск этих самолётов. Или как с Арматой, с 2015 года возят по парада, а как участвовать в реальных боевых действиях так не нашкребут ...
Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
Truth Sееker
18:00
Да хоть табуретка, пыня ведёт РФ к развалу. Но вопрос даже не в нём, а в таких как ты, которые не против его режима и сво.
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
FelsheR-BAN100plгssss
17:59
так ты мочу каждый день локать завяжи
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Umid Xaydarov
17:59
а кто должен быть чтоб подняли?
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Truth Sееker
17:58
Не поднимут, пока у власти пыня и идёт война
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем