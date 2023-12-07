Если что, положения этого Договора американской стороной особо-то и не соблюдались.

На излёте Холодной войны, когда Советский Союз одну за другой сдавал свои позиции и жертвовал своими интересами ради мнимой «дружбы» с коллективным Западом, который на тот момент, справедливости ради, был помимо СССР единственным центром реальной силы, некогда непримиримые соперники пришли к выводу, что бесконечно наращивать военные потенциалы в Европе больше нельзя, иначе любая искра приведёт к взрыву и неконтролируемым последствиям.

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Поэтому в 1990 году был подписан так называемый Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), жёстко ограничивавший количество размещённых в Старом Свете вооружений: от личного состава и артиллерии до авиации.

С тех пор миропорядок сильно изменился: НАТО претерпело несколько волн расширения и не останавливается в своей экспансии, Организации варшавского договора уже давно нет, да и положения ДОВСЕ толком никто уже не соблюдал, полагая, что мнение РФ по данному вопросу можно не учитывать. Москва неоднократно подчёркивала, что игнорировать её законные интересы не выйдет, и в 2007 году сначала приостановила своё участие в ДОВСЕ, а в мае 2023 года данный Договор был официально денонсирован российской стороной. То есть, по сути, Россия больше не является его участницей.

И вот, в качестве ответной меры сегодня стало известно, что своё участие в ДОВСЕ приостанавливают Соединённые Штаты. Решение вступает в силу сегодня, 7 декабря.

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Таким образом, два ключевых участника Договора больше либо не исполняют его положения, либо вовсе не являются его участниками. Нетрудно догадаться, что если тенденция будет развиваться и дальше, и США не признают законность российских интересов в вопросе собственной безопасности, то нас ожидает новая Холодная война. Которая, впрочем, по мнению некоторых экспертов, уже идёт.