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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон выделил Украине новый пакет военной «помощи» на $175 миллионов
Его состав традиционный: боеприпасы, снаряды, патроны. Всего по чуть-чуть.

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Хотя президент США Джо Байден пока не может выбить из Конгресса деньги на долгосрочное финансирование Украины, но полномочиями выделять военные средства из наличных запасов Пентагона в рамках специальных указов он всё же наделён. И именно этим глава американского государства регулярно и занимается. Сегодня, например, Пентагон сообщил о том, что администрация Байдена выделяет 52-й пакет военной «помощи» из имеющихся запасов Минобороны США.

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Содержимое очередного пакета стандартное: боеприпасы, патроны, снаряды, расходные материалы, запчасти и прочее. В общей сложности список выглядит следующим образом:

  • ракеты противовоздушной обороны AIM-9M и AIM-7;
  • дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
  • противорадиолокационные ракеты HARM;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 4 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • спецтехника для буксирования и эвакуации;
  • боеприпасы для расчистки заграждений;
  • оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Конкретные количества поставляемых боеприпасов Вашингтон не указывает, но нетрудно догадаться, что в $175 миллионов много не уложишь.

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Пентагон, в свою очередь, не скрывает, что США с 24 февраля 2022 года выделили Украине в качестве «военной помощи» вооружений на сумму более чем $44,8 миллиарда.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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