Когда выбивать деньги на финансирование Киева надо, а не получается.

Американские политические деятели — удивительные люди. Без малого два года рассказывали сказки о том, что ВС РФ некомпетентны, не могут «даже Украину» захватить, утратили статус второй армии мира, и прочие оторванные от реальности басни. Теперь же, будто забыв, о чём говорили всего несколько месяцев назад, на Западе резко поменялась пластинка, и теперь там начинают признавать, что Россию нельзя недооценивать, и что положение Украины критическое.

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Естественно, не является исключением и президент США Джо Байден, который сегодня в рамках специального обращения к Конгрессу заявил, что если Вашингтон перестанет поддерживать Украину, и она падёт, то якобы на этом «Путин не остановится» и пойдёт дальше, после чего нанесёт удар по «союзнику [США] по НАТО».

Байден не стал уточнять, на какое конкретно государства Россия якобы должна напасть после Украины, но сама риторика занимательна. То есть, президент США прямым текстом подтверждает, что Киев держится только за счёт бесконечных финансовых и военных вливаний Запада (в основном, естественно, США), и дело здесь совсем не в «храбрости и самоотверженности» ВСУ, о которых западному обывателю рассказывали сказки на протяжении двадцати месяцев.

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Сработает ли данная страшилка на членов Палаты представителей и Сената, большой вопрос. Сегодня же Байден призвал Конгресс как можно быстрее одобрить пакет финансовой помощи Украине — до ухода на рождественские праздничные каникулы.