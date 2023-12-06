Президент США разбушевался.

Несмотря на то, что в США президентская республика, глава государства всё же не всесилен, и в вопросе выделения государственных средств должен опираться на решение Конгресса. Который упирается и не хочет одобрять выделение Украине очередного пакета помощи на сумму свыше шестидесяти миллиардов долларов. Президента Джо Байдена, для которого Украина это, по сути, личный проект — он ещё в должности вице-президента принимал активное участие в событиях в Киеве в конце 2013—начале 2014 года — данное положение дел раздражает, и он регулярно призывает Конгресс одобрить бюджет с учётом помощи Киеву.

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Вот и сегодня Байден уже второй раз подряд заявляет о том, что Конгресс, видите ли, «должен» принять новый пакет финансовой «помощи» Украине, причём сделать это ему следует в ближайшие недели — до ухода на продолжительные рождественские каникулы.

Следует понимать, что возможность Украины обеспечивать свои бюджетные расходы напрямую зависит от западных финансовых вливаний: никто не скрывает и не делает сенсации из того, что примерно половина бюджетных денег Украины — это иностранные заимствования. Нетрудно догадаться, к чему приведёт отрезание такого потока денег.

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Понимают это и в Киеве, где не на шутку паникуют, отмечая, что без западной помощи сопротивляться российской специальной военной операции будет, как бы это помягче сказать, затруднительно.