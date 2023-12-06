Разговоры об этом бомбардировщике идут не один десяток лет.

Ещё в первой половине «нулевых» стало понятно, что российские системы вооружений должны идти в ногу со временем. Тогда родились проекты ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впоследствии переродившийся в истребитель Т-50, ныне известный под названием Су-57, и ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Пока что «во плоти» мы новый стратегический бомбардировщик не видели, но, возможно, что в ближайшие годы это знаменательное событие всё же произойдёт.

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Так, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что в России проведён полный цикл исследовательских и опытно-конструкторских работ, призванных подготовить стендовую базу для испытаний нового стратегического бомбардировщика.

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Информации о новом воздушном компоненте российских сил ядерного сдерживания пока что не так много, как хотелось бы: известно лишь, что он будет нашпигован по последнему слову техники, будет применять самые современные типы вооружений, а также будет оснащён собственным комплексом радиоэлектронной борьбы. Относится к пятому поколению, то есть, выполнен с учётом требований к малозаметности.