Бытует мнение, что если на уроке ученик предпочитает играть в телефон, а не внимать словам учителя, то проблема в учителе.

Развитие технологий неизбежно приводит к тому, что они начинают окружать нас повсюду. Этому процессу надо не противиться, его нужно не запрещать, а его нужно разворачивать в нужное русло. К сожалению, ретроградность значительной части российского общества, на которую полагается Госдума в вопросе запрета использования мобильных телефонов учениками на уроках в школе, сыграла нижней палате российского парламента на руку: сегодня ГД приняла изменения в закон «Об образовании».

реклама

Изменения включают в себя два пункта. Первый — это запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Исключение — это экстренные случаи. Второй — возвращение урока труда как обязательного элемента школьной программы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объясняет принятие первого пункта полной поддержкой со стороны родителей и преподавателей, и полагает, что качество образования таким образом повысится. Что до возвращение урока труда, то этот пункт Володин объясняет необходимостью с детства прививать человеку интерес к созидательной деятельности с целью его общего развития.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

И если с уроками труда, в целом, вопросов нет — человеку, пожалуй, не помешает с детства знать, как, куда и чем забивать гвозди — то вот запрет использования мобильных телефонов уже выглядит сомнительно. Сходу можно назвать сразу две причины. Во-первых, нередки ситуации, когда учитель откровенно перегибает палку в подходах к образованию, или же начинает отходить от школьной программы и заниматься пропагандой тех или иных взглядов на происходящие события. Именно благодаря наличию у учеников телефонов с камерами таких учителей удавалось выводить на чистую воду и запрещать им заниматься образовательной деятельностью. Во-вторых, бытует мнение, что если учитель неспособен привлечь внимание к своему предмету до такой степени, что ученику гораздо интереснее «зависать» в телефоне, то здесь уже вопросы не к ученику, а именно к преподавателю. Вместо того чтобы запрещать телефоны, следовало бы придумать, как их задействовать в образовательной программе.