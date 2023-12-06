Так это... Украина же всё сама делает. Разве нет? У патологического лжеца всегда должна быть хорошая память.

Среди современных журналистов не так уж много идейных представителей своей профессии, готовых до последнего пытаться поддерживать свою фантастическую картину мира. Среди таких фанатиков, «топивших» в текущем конфликте за Украину и продолжающих это делать, немецкий журналист Джулиан Рёпке. Полгода назад он в преддверии начала так называемого контрнаступления ВСУ ехидно пописывал в социальных сетях посты о «последних днях России», а теперь, когда реальное (с точки зрения военной терминологии) контрнаступление действительно началось, вот только с другой стороны, господина Рёпке вдруг пробило на депрессивные публикации.

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В частности, журналист заявил, что «контрнаступление» ВСУ в 2023 году было «одним из крупнейших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия». Как пишет Рёпке, администрация [президента США] Байдена на протяжении полугода вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя, прежде чем осознала реальность.

Теперь журналист пишет, что ни украинская армия, ни западное вооружение не были в состоянии прорвать российские линии обороны. «Тем не менее, они пытались, и мы все знаем результат — почти нулевые территориальные приобретения», — подытожил Рёпке.

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Комментируя неизбежно появившиеся под его публикацией «мемные» ответы от аудитории, Рёпке заявил, что «доверился оценкам крупнейших разведок этой планеты и поверил в возможности украинской армии». Возможно, это станет для многих хорошим отрезвляющим уроком относительно возможностей западной разведки, которая так сильно просчиталась по всем вопросам касательно возможностей России как в военном, так и в экономическом, промышленном и моральном вопросах.