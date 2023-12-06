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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии «контрнаступление» ВСУ назвали одним из крупнейших стратегических просчётов США за последние десятилетия
Так это... Украина же всё сама делает. Разве нет? У патологического лжеца всегда должна быть хорошая память.

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Среди современных журналистов не так уж много идейных представителей своей профессии, готовых до последнего пытаться поддерживать свою фантастическую картину мира. Среди таких фанатиков, «топивших» в текущем конфликте за Украину и продолжающих это делать, немецкий журналист Джулиан Рёпке. Полгода назад он в преддверии начала так называемого контрнаступления ВСУ ехидно пописывал в социальных сетях посты о «последних днях России», а теперь, когда реальное (с точки зрения военной терминологии) контрнаступление действительно началось, вот только с другой стороны, господина Рёпке вдруг пробило на депрессивные публикации.

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В частности, журналист заявил, что «контрнаступление» ВСУ в 2023 году было «одним из крупнейших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия». Как пишет Рёпке, администрация [президента США] Байдена на протяжении полугода вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя, прежде чем осознала реальность.

Теперь журналист пишет, что ни украинская армия, ни западное вооружение не были в состоянии прорвать российские линии обороны. «Тем не менее, они пытались, и мы все знаем результат — почти нулевые территориальные приобретения», — подытожил Рёпке.

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Комментируя неизбежно появившиеся под его публикацией «мемные» ответы от аудитории, Рёпке заявил, что «доверился оценкам крупнейших разведок этой планеты и поверил в возможности украинской армии». Возможно, это станет для многих хорошим отрезвляющим уроком относительно возможностей западной разведки, которая так сильно просчиталась по всем вопросам касательно возможностей России как в военном, так и в экономическом, промышленном и моральном вопросах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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