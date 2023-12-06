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Редакция
События в мире Михаил Андреев
73 % граждан ЕС ожидают снижения уровня жизни в следующем году — опрос Европарламента
Что-то случилось, не так ли?

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Последние годы Евросоюз конкретно трясёт: череда глупых решений европейских никем неизбранных функционеров, присоединение к антироссийской истерии, взятие Украины на свой баланс — всё это наносит сокрушительные удары по экономическому благополучию объединённой Европы. Если перестать видеть кругом российскую пропаганду, то можно наткнуться, например, на свежеопубликованный подготовленный по заказу Европарламента опрос общественного мнения, из которого следует крайне неблагоприятная статистика.

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Так, 73 % опрошенных европейцев полагают, что в следующем, 2024 году, их уровень жизни снизится, а свыше трети европейцев (37 %) уже сейчас испытывают сложности с оплатой счетов либо периодически, либо в течение большей части года.

Также, согласно опросу, большинство опрошенных европейцев выступают за то, чтобы Евросоюз уделял больше внимания борьбе с бедностью и социальным расслоением, занимался здравоохранением, создавал новые рабочие места и начал следить за миграционными потоками.

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Как видим, большинство европейцев волнует именно их собственная жизнь и её уровень. А этот уровень усилиями европейских функционеров, которым надо то неудавшееся государство на баланс взять, то от российских ресурсов как основополагающего критерия развития собственной экономики себя добровольно отрезать, постоянно снижается.

#политика #экономика #евросоюз
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