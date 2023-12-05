А то совсем нехорошо как-то получалось.

За время вооружённого конфликта на Украине со стороны Киева и спонсирующих его западных стран сыпалось столько лжи, причём как отборной, так и крайне низкосортной, что любую исходящую оттуда новость следует воспринимать максимально осторожно. Сегодня в Сети прогремела «новость» о том, что Украина якобы договорилась с одной неназванной страной о производстве артиллерийских снарядов в интересах ВСУ. Впоследствии внимательные пользователи рассмотрели опубликованную украинским журналистом снимки, на которых заметили таблички с азербайджанской группой компаний Palladium, у которой «Укроборонпром» входит в перечень партнёров.

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Спустя несколько часов азербайджанское Агентство по развитию медиа опровергло данную информацию, заявив, что Азербайджан не выпускает артиллерийские снаряды, и что опубликованный в социальных сетях снимок не соответствует действительности. При этом следует понимать, что из опровержения Агентства не следует, что группа Palladium не могла организовать производство в третьей стране — где с логистикой в сторону Украины попроще.

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На самом деле, с современными технологиями можно клепать столь правдоподобные фейки, что будет практически невозможно отличить их от настоящих фотографий. Собственно, с самого начала специальной военной операции именно по этой причине и необходимо соблюдать строжайшую информационную гигиену.